Фармацевтический король Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО
В УФСИН заметили, что информация о его переводе в больницу в связи с ухудшением здоровья не соответствует действительности.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Бывший сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.
В ведомстве опровергли появившуюся информацию о переводе фигуранта уголовного дела в больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
"Информация не соответствует действительности. Б. Шпигель находится под постоянным наблюдением врачей в одном из следственных изоляторов Москвы. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", — приводит ТАСС текст релиза.
При этом член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, неоднократно посетившая Шпигеля в изоляторе, заявила агентству, что сердце бизнесмена постоянно увеличивается и ему необходима срочная операция по замене сердечного клапана. Она также заметила, что заболевание фармацевтического короля входит в перечень тех, по которым его нужно освободить из-под стражи.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
Комментариев: 0