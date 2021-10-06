Фармацевтический король Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО

Бывший сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве опровергли появившуюся информацию о переводе фигуранта уголовного дела в больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

"Информация не соответствует действительности. Б. Шпигель находится под постоянным наблюдением врачей в одном из следственных изоляторов Москвы. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", — приводит ТАСС текст релиза.