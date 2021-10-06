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Фармацевтический король Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО

В УФСИН заметили, что информация о его переводе в больницу в связи с ухудшением здоровья не соответствует действительности.

6 октября, 17:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Бывший сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве опровергли появившуюся информацию о переводе фигуранта уголовного дела в больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

"Информация не соответствует действительности. Б. Шпигель находится под постоянным наблюдением врачей в одном из следственных изоляторов Москвы. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", — приводит ТАСС текст релиза.

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При этом член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, неоднократно посетившая Шпигеля в изоляторе, заявила агентству, что сердце бизнесмена постоянно увеличивается и ему необходима срочная операция по замене сердечного клапана. Она также заметила, что заболевание фармацевтического короля входит в перечень тех, по которым его нужно освободить из-под стражи.

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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