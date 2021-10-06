Стрельбу в школе в Техасе устроил 18-летний ученик, и теперь его ищет полиция
Предположительно, за оружие парень схватился после ссоры с другим учащимся. По последним данным, ранено четыре человека, в том числе учитель.
Фото © Twitter / ArlingtonPD
Правоохранительные органы города Арлингтон (Техас) ищут устроившего стрельбу в местной школе, предположительно, виновник инцидента — 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошёл на уроке, когда подрались двое учащихся. Одним из конфликтующих и был Симпкинс. Во время стрельбы парень ранил по меньшей мере четырёх человек, а затем скрылся на автомобиле. В настоящий момент он на свободе, правоохранители предупреждают: подозреваемый "вооружён и опасен". Вместе с тем сотрудники полиции разместили информацию о предполагаемом напавшем в "Твиттере".
"Мы ищем подозреваемого в стрельбе <...> Позвоните в службу 911, если вы знаете местонахождение 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса, который, возможно, вёл серебряный Dodge Charger 2018 года с номерным знаком PFY-6260", — говорится в релизе.
Ранее стало известно, что в школе в Техасе произошла стрельба. Мать одной из учениц выложила в Сеть видео, на котором слышны звуки выстрелов.
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