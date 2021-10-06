Стрельбу в школе в Техасе устроил 18-летний ученик, и теперь его ищет полиция

Отмечается, что инцидент произошёл на уроке, когда подрались двое учащихся. Одним из конфликтующих и был Симпкинс. Во время стрельбы парень ранил по меньшей мере четырёх человек, а затем скрылся на автомобиле. В настоящий момент он на свободе, правоохранители предупреждают: подозреваемый "вооружён и опасен". Вместе с тем сотрудники полиции разместили информацию о предполагаемом напавшем в "Твиттере".