Хакер слил в Сеть пароли Twitch и данные о доходах стримеров

Стриминговый сервис Twitch подвергся взлому, в результате в Сеть оказалась слита база данных объёмом в 128 гигабайт. В ней содержатся исходный код платформы и данные о доходах популярных пользователей, пишет издание VGC.

Согласно слитой базе, Twitch-стример CriticalRole заработал за три года свыше $9,6 миллиона, а доход xQcOW составил $8,4 миллиона. Также появилась информация и о стримере sammit1g, который получил более $5,8 миллиона. На просторах Интернета теперь можно найти и коды Vapor — неизданного конкурента онлайн-сервиса Steam — и внутренние инструменты команды безопасности Twitch.