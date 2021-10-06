Хакер слил в Сеть пароли Twitch и данные о доходах стримеров
Появившаяся на просторах Интернета база содержит полный исходный код платформы с историей комментариев, указали журналисты.
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Стриминговый сервис Twitch подвергся взлому, в результате в Сеть оказалась слита база данных объёмом в 128 гигабайт. В ней содержатся исходный код платформы и данные о доходах популярных пользователей, пишет издание VGC.
Согласно слитой базе, Twitch-стример CriticalRole заработал за три года свыше $9,6 миллиона, а доход xQcOW составил $8,4 миллиона. Также появилась информация и о стримере sammit1g, который получил более $5,8 миллиона. На просторах Интернета теперь можно найти и коды Vapor — неизданного конкурента онлайн-сервиса Steam — и внутренние инструменты команды безопасности Twitch.
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Злоумышленник объяснил, что утечка была сделана для совершения других кибернападений и дальнейшего развития конкуренции в пространстве потокового онлайн-видео. Это связано с тем, что он считает Twitch "отвратительной и токсичной выгребной ямой". Хакер отметил, что это только первая часть утечки. А некоторые пользователи опасаются, что слитая информация содержит и пароли от аккаунтов платформы.
А ранее, вечером 4 октября, произошёл ещё более масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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