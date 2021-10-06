Блогеру Хованскому на месяц продлили срок содержания в СИЗО
Ютубер, который находится под стражей с июня, просил о переводе под домашний арест. На него возбудили дело после скандальной песни о теракте в столичном театральном центре на Дубровке.
Фото © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок ареста видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве. Об этом сообщила 6 октября объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.
Как указано в релизе, инстанция вынесла постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хованского сроком по 8 ноября 2021 года. При этом сам блогер просил изменить меру пресечения на домашний арест.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.
А 10 августа Росфинмониторинг включил блогера Хованского в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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