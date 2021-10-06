Блогеру Хованскому на месяц продлили срок содержания в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок ареста видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве. Об этом сообщила 6 октября объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

Как указано в релизе, инстанция вынесла постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хованского сроком по 8 ноября 2021 года. При этом сам блогер просил изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.