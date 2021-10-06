Израиль готов помочь России в расследовании убийства Игоря Талькова
При этом на сегодняшний день правоохранительные органы еврейского государства не располагают какой-либо информацией о ходе дела.
Игорь Тальков. Фото © Kino-teatr.ru
В Израиле рассмотрят запросы России относительно расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова, если таковые поступят. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции страны Михаил Зингерман.
"Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом на сегодняшний день полиция Израиля не располагает какой-либо информацией о расследовании убийства исполнителя, добавил Зингерман.
А ранее музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.
Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца переехал в Израиль, где проживает до сих пор, он объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
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