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Израиль готов помочь России в расследовании убийства Игоря Талькова

При этом на сегодняшний день правоохранительные органы еврейского государства не располагают какой-либо информацией о ходе дела.

6 октября, 18:35
<p>Игорь Тальков. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/star/13742/foto/365555/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Игорь Тальков. Фото © Kino-teatr.ru

В Израиле рассмотрят запросы России относительно расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова, если таковые поступят. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции страны Михаил Зингерман.

"Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом на сегодняшний день полиция Израиля не располагает какой-либо информацией о расследовании убийства исполнителя, добавил Зингерман.

Неудобные вопросы следствию: Почему убийство Игоря Талькова до сих пор не раскрыто

Неудобные вопросы следствию: Почему убийство Игоря Талькова до сих пор не раскрыто

А ранее музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца переехал в Израиль, где проживает до сих пор, он объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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