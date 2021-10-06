Израиль готов помочь России в расследовании убийства Игоря Талькова

В Израиле рассмотрят запросы России относительно расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова, если таковые поступят. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции страны Михаил Зингерман.

"Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом на сегодняшний день полиция Израиля не располагает какой-либо информацией о расследовании убийства исполнителя, добавил Зингерман.

А ранее музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.