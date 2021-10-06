Сотрудница "Пятёрочки" избила покупательницу из-за сыра. Видео © VK / Оля Завада / sbpyou

Продавец одного из магазинов "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге вечером 5 октября избила покупательницу. Как утверждают пользователи одной из групп в соцсети "ВКонтакте", женщина подумала, что девушка или её подруга вынесла из торговой точки сыр, не заплатив.

Как пояснили очевидцы, сотрудница магазина догнала покупательницу, когда та пыталась покинуть супермаркет. Затем, со слов свидетелей потасовки, схватила за волосы, повалила на пол и потребовала вернуть сыр. На кадрах видно, что женщин пытается разнять некий мужчина. Разъярённая дама в фирменном жилете "Пятёрочки" не скупилась на выражения и физическую силу, убеждая вернуть товар.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то полностью разделяет боль, а с ней и действия разгневанной сотрудницы, которой платить потом за недостачу: "Продавщице этой из своего кармана платить? А жертва, посмотрите внимательнее, специально ложится на землю, пожалейте её". Другие всё-таки взывают к правовому полю разрешения конфликта: "Работники могут полицию вызвать, а бить никому не позволено". Есть и ответ от самого супермаркета.

"В ответ на предложение вернуть неоплаченный товар или оплатить его женщина ударила сотрудницу магазина. Это привело к недопустимым ответным действиям в отношении посетителя магазина. В настоящий момент проводится внутреннее расследование, по итогам которого будут определены санкции в отношении сотрудницы, превысившей пределы необходимой самообороны", — объяснили инцидент в "Пятёрочке".