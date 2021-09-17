Работник "Пятёрочки" раскрыл покупателям все секреты, как их обманывают с помощью ценников
Оказалось, что если товар продается по акции, то на кассе его могут пробить за полную стоимость.
На днях пользователь TikTok Генератор ахиней, который работает в одном из магазинов "Пятёрочка" рассказал пару "простых истин", которые облегчат жизнь любому, кто закупается продуктами в этой сети. Ведь невнимательность покупателя может влететь ему копеечку.
Что делать, если кассир пробил товар по акции без скидки. Тут главное — принести ценник.
Ценники — это святые бумажки, потому что они решают очень много лишних вопросов. На ценнике написана скидка, подносите товар к сканеру, а там скидки нет. Всё просто. Акция слетела, ценник остался. Берёте ценник, приносите его с собой на кассу и говорите: "Пожалуйста, пробейте мне по цене на ценнике"
Главное, если вам нужно сразу несколько штук одного товара, несите их сразу на кассу. Когда вы отдадите старый акционный ценник работнику магазина, сослаться на него будет уже нельзя. А значит, и никакой скидки уже не попросить.
Как найти нужный ценник товара. Вспомните, как сложно отыскать правильную бумажку в холодильнике с мороженым. Решение есть.
Товар двигают, ценники двигают или ещё что-то, и вы не можете понять, от того товара этот ценник или нет. Сверьте последние четыре цифры на штрихкоде товара и ценника. Если совпали, то это то, что вы ищете
Кадры из видео © TikTok / Генератор ахиней
Как узнать, есть ли товар в магазине
Смоделируем ситуацию: вы приходите в свою "Пятёрочку", идёте за определёнными продуктами, но там, где они обычно лежат, пусто. Что делать? Если ценник остался на месте, его можно взять, поднести к сканеру в зале магазина и узнать, сколько ещё единиц товара осталось в магазине.
Ценник есть, товара нет, а он вам нужен? Берёте ценник, подносите к сканеру, видите в правом нижнем углу количество штук на остатке. Если две-три штуки, искать никто не будет, потому что магазины довольно часто обворовывают и смысла просто нет. Товара может буквально не быть в магазине
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