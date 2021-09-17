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Работник "Пятёрочки" раскрыл покупателям все секреты, как их обманывают с помощью ценников

Оказалось, что если товар продается по акции, то на кассе его могут пробить за полную стоимость.

17 сентября, 14:51

Фото © TikTok / Генератор ахиней

На днях пользователь TikTok Генератор ахиней, который работает в одном из магазинов "Пятёрочка" рассказал пару "простых истин", которые облегчат жизнь любому, кто закупается продуктами в этой сети. Ведь невнимательность покупателя может влететь ему копеечку.

Что делать, если кассир пробил товар по акции без скидки. Тут главное — принести ценник.

Ценники — это святые бумажки, потому что они решают очень много лишних вопросов. На ценнике написана скидка, подносите товар к сканеру, а там скидки нет. Всё просто. Акция слетела, ценник остался. Берёте ценник, приносите его с собой на кассу и говорите: "Пожалуйста, пробейте мне по цене на ценнике"

Генератор ахиней

Фото © TikTok / Генератор ахиней

Фото © TikTok / Генератор ахиней

Главное, если вам нужно сразу несколько штук одного товара, несите их сразу на кассу. Когда вы отдадите старый акционный ценник работнику магазина, сослаться на него будет уже нельзя. А значит, и никакой скидки уже не попросить.

Как найти нужный ценник товара. Вспомните, как сложно отыскать правильную бумажку в холодильнике с мороженым. Решение есть.

Товар двигают, ценники двигают или ещё что-то, и вы не можете понять, от того товара этот ценник или нет. Сверьте последние четыре цифры на штрихкоде товара и ценника. Если совпали, то это то, что вы ищете

Генератор ахиней

Кадры из видео © TikTok / Генератор ахиней

Кадры из видео © TikTok / Генератор ахиней

Как узнать, есть ли товар в магазине

Смоделируем ситуацию: вы приходите в свою "Пятёрочку", идёте за определёнными продуктами, но там, где они обычно лежат, пусто. Что делать? Если ценник остался на месте, его можно взять, поднести к сканеру в зале магазина и узнать, сколько ещё единиц товара осталось в магазине.

Ценник есть, товара нет, а он вам нужен? Берёте ценник, подносите к сканеру, видите в правом нижнем углу количество штук на остатке. Если две-три штуки, искать никто не будет, потому что магазины довольно часто обворовывают и смысла просто нет. Товара может буквально не быть в магазине

Генератор ахиней

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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