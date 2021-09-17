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Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали, как сильно они постарели, выложив честное фото без фильтров

"Я просто никогда не хотела бояться того, что со мной сделает жизнь", — отметила Дрю.

17 сентября, 13:06

Фото © IMDb

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас в 2000 году вместе блистали в фильме "Ангелы Чарли" и до сих пор остаются лучшими подругами. 46-летняя Дрю поделилась в "Инстаграме" трогательным совместным кадром, показав, как время изменило артисток, о которых раньше мечтал каждый мужчина.

Фото © Instagram / drewbarrymore

Фото © Instagram / drewbarrymore

На снимке актрисы сидели, прислонившись друг к другу и улыбаясь. Обе нарядились и нанесли макияж, однако отказались от фильтров и ретуши, представив на суд пользователей свои морщинки.

Лучшее время с лучшей подружкой

Дрю Бэрримор

Фото © Instagram / drewbarrymore, camerondiaz

Фото © Instagram / drewbarrymore, camerondiaz

Поклонники остались в восторге и от честности, и от привлекательности актрис, которой они обладают, несмотря ни на что. Юзеры отметили, что именно таких кадров сейчас не хватает в соцсетях, где звёзды меняют свою внешность до неузнаваемости.

2 красотки внутри и снаружи 💖💖

Justinablakeney

Такое мне по душе — красота без фильтров и инъекций💉 Это то, чего особенно не хватает в соцсетях🙌

hannahmason89

Фото © IMDb

Фото © IMDb

Прекрасно! Мне нравится, что вы принимаете свой возраст

g._washington

Могу я просто поблагодарить вас за то, что вы не отредактировали эту фотографию 😌🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻

viktoriyalorimer

Кэмерон Диас недавно исполнилось 49 лет, а в начале 2020 года она впервые стала мамой. И забота о дочке её сейчас волнует куда больше, чем бьюти-процедуры. В 2014-м звезда признавалась в интервью Entertainment Tonight, что попробовала уколы ботокса, но сразу же об этом пожалела, потому что её лицо "изменилось странным образом". "Я лучше буду смотреть на своё старение, чем на лицо, которое мне вообще не принадлежит", — заявила Диас потом. Дрю же отмечала, что вообще ничего не делала со своим лицом.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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