Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали, как сильно они постарели, выложив честное фото без фильтров
"Я просто никогда не хотела бояться того, что со мной сделает жизнь", — отметила Дрю.
Фото © IMDb
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас в 2000 году вместе блистали в фильме "Ангелы Чарли" и до сих пор остаются лучшими подругами. 46-летняя Дрю поделилась в "Инстаграме" трогательным совместным кадром, показав, как время изменило артисток, о которых раньше мечтал каждый мужчина.
Фото © Instagram / drewbarrymore
На снимке актрисы сидели, прислонившись друг к другу и улыбаясь. Обе нарядились и нанесли макияж, однако отказались от фильтров и ретуши, представив на суд пользователей свои морщинки.
Лучшее время с лучшей подружкой
Фото © Instagram / drewbarrymore, camerondiaz
Поклонники остались в восторге и от честности, и от привлекательности актрис, которой они обладают, несмотря ни на что. Юзеры отметили, что именно таких кадров сейчас не хватает в соцсетях, где звёзды меняют свою внешность до неузнаваемости.
2 красотки внутри и снаружи 💖💖
Такое мне по душе — красота без фильтров и инъекций💉 Это то, чего особенно не хватает в соцсетях🙌
Фото © IMDb
Прекрасно! Мне нравится, что вы принимаете свой возраст
Могу я просто поблагодарить вас за то, что вы не отредактировали эту фотографию 😌🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻
Кэмерон Диас недавно исполнилось 49 лет, а в начале 2020 года она впервые стала мамой. И забота о дочке её сейчас волнует куда больше, чем бьюти-процедуры. В 2014-м звезда признавалась в интервью Entertainment Tonight, что попробовала уколы ботокса, но сразу же об этом пожалела, потому что её лицо "изменилось странным образом". "Я лучше буду смотреть на своё старение, чем на лицо, которое мне вообще не принадлежит", — заявила Диас потом. Дрю же отмечала, что вообще ничего не делала со своим лицом.
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