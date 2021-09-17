Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали, как сильно они постарели, выложив честное фото без фильтров

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас в 2000 году вместе блистали в фильме "Ангелы Чарли" и до сих пор остаются лучшими подругами. 46-летняя Дрю поделилась в "Инстаграме" трогательным совместным кадром, показав, как время изменило артисток, о которых раньше мечтал каждый мужчина.

Фото © Instagram / drewbarrymore

На снимке актрисы сидели, прислонившись друг к другу и улыбаясь. Обе нарядились и нанесли макияж, однако отказались от фильтров и ретуши, представив на суд пользователей свои морщинки.

Лучшее время с лучшей подружкой Дрю Бэрримор

Фото © Instagram / drewbarrymore, camerondiaz

Поклонники остались в восторге и от честности, и от привлекательности актрис, которой они обладают, несмотря ни на что. Юзеры отметили, что именно таких кадров сейчас не хватает в соцсетях, где звёзды меняют свою внешность до неузнаваемости.

2 красотки внутри и снаружи 💖💖 Justinablakeney

Такое мне по душе — красота без фильтров и инъекций💉 Это то, чего особенно не хватает в соцсетях🙌 hannahmason89

Фото © IMDb

Прекрасно! Мне нравится, что вы принимаете свой возраст g._washington

Могу я просто поблагодарить вас за то, что вы не отредактировали эту фотографию 😌🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 viktoriyalorimer