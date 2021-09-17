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Модель плюс-сайз Эшли Грэм сняла с себя всю одежду, показав, как меняет её тело беременность

Девушка стала одной из тех, кто помог проложить дорогу в модельный бизнес красавицам с пышными формами.

17 сентября, 12:27

Фото © Instagram / ashleygraham

33-летняя американская модель Эшли Грэм ожидает появления на свет второго малыша. А пока она занята приготовлениями к важному событию, не упускает возможности запечатлеть трансформацию своего тела.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли поделилась в инстаграм-сториз пикантным селфи, на котором позировала полностью обнажённой. Модель показала округлый живот, прикрыла пышный бюст рукой и вытянула губы в трубочку. И хотя полностью её лица не было видно, можно отметить, что девушка обошлась без макияжа и ретуши: она не стала скрывать родинки, веснушки и растяжки. Американка и раньше выступала за естественность и принятие себя, за что полюбилась многим фанатам.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

О второй беременности Эшли сообщила 13 июля. "Этот год был полон маленьких сюрпризов, больших огорчений, привычных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что эта следующая глава значит для нас", — написала модель.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Девушка уже воспитывает сына вместе с фотографом и видеооператором Джастином Эрвином. Малыш родился в январе 2020-го.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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