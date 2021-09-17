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Оксана Самойлова вернулась в родной посёлок, чтобы спустя 20 лет впервые встретиться с отцом

Супруга рэпера Джигана долго не решалась вскрывать старые раны. "Я сделаю то, от чего бежала всю жизнь", — признавалась она.

17 сентября, 13:48

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Сейчас Оксана Самойлова — успешная бизнесвумен и блогерша, у которой почти 15 млн подписчиков в "Инстаграме". Но когда-то она росла в посёлке Ярега, Республика Коми, который решила посетить 20 лет спустя. Там до сих пор живёт отец девушки — с ним Оксана не виделась ни разу за эти годы.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

Помните, года два назад я вам говорила, что хочу проехаться по всем квартирам, в которых я когда-то жила. Ну и начать, естественно, я хочу отсюда. В одной из этих квартир до сих пор живёт мой родной папа, с которым я тоже не виделась 20 лет. Я пока не буду раскрывать почему, всё будет зависеть от исхода нашей встречи

Оксана Самойлова

Видео © Instagram / samoylovaoxana

В сториз Оксана также рассказала, что жила в посёлке до десятого класса. По словам 33-летней блогерши, в то время в Яреге не было ни Интернета, ни каких-либо перспектив развития. Время дети проводили не за компьютерами, а играя на улице: лазая по крышам и стройкам, прыгая с гаражей.

Я суперрада, что я отсюда уехала. Когда я жила здесь, я всегда задыхалась. Понимала, что тут нет никакого развития, нечего делать, кроме как бухать и наркоманить

Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Ранее Оксана признавалась, что её отец злоупотреблял алкоголем и семья жила небогато, пишет radiokp.ru. Девушка отметила, что очень волнуется перед встречей с родителем.

Жили в двухэтажном доме деревянном квартирном в посёлке. Папа бухал, мама выживала) жили бедно, но еда была) гуляли во дворе, ходили в садик, играли в лужах, водили всяких собак бездомных домой каждый день) не помню, счастлива я была или нет в те времена, но вроде норм было) потом мама развелась, мы переехали, но это очень долгая история про детство

Оксана Самойлова

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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