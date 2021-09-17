Оксана Самойлова вернулась в родной посёлок, чтобы спустя 20 лет впервые встретиться с отцом

Помните, года два назад я вам говорила, что хочу проехаться по всем квартирам, в которых я когда-то жила. Ну и начать, естественно, я хочу отсюда. В одной из этих квартир до сих пор живёт мой родной папа, с которым я тоже не виделась 20 лет. Я пока не буду раскрывать почему, всё будет зависеть от исхода нашей встречи

Оксана Самойлова