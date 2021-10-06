В Дагестане призвали сурово наказать избивших парня в московском метро

Уроженцы Дагестана, которые избили 25-летнего москвича в метро столицы, должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом заявил бывший депутат Народного собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев в беседе с "Газетой.ru".

"Иной оценки, кроме как той, что такое преступление должно быть наказано, быть не может. Ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии оправдать коллективное избиение невозможно. Огромное количество молодых дагестанцев учатся в вузах по всей России, работают в различных сферах, успешны, профессионалы своего дела, а "героями" новостей и социальных сетей становятся отдельные личности с асоциальным поведением", — подчеркнул общественный деятель.

Гусаев также считает, что большинство жителей региона негативно относятся к подобному поведению дагестанцев.

"Ни один адекватный дагестанец не приветствует такое поведение, более того, данный инцидент вызвал широкое осуждение этого преступления", — сказал собеседник издания.