В Дагестане призвали сурово наказать избивших парня в московском метро
Коллективное избиение невозможно оправдать ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии, отрезал общественный деятель.
Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Москве
Уроженцы Дагестана, которые избили 25-летнего москвича в метро столицы, должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом заявил бывший депутат Народного собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев в беседе с "Газетой.ru".
"Иной оценки, кроме как той, что такое преступление должно быть наказано, быть не может. Ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии оправдать коллективное избиение невозможно. Огромное количество молодых дагестанцев учатся в вузах по всей России, работают в различных сферах, успешны, профессионалы своего дела, а "героями" новостей и социальных сетей становятся отдельные личности с асоциальным поведением", — подчеркнул общественный деятель.
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Гусаев также считает, что большинство жителей региона негативно относятся к подобному поведению дагестанцев.
"Ни один адекватный дагестанец не приветствует такое поведение, более того, данный инцидент вызвал широкое осуждение этого преступления", — сказал собеседник издания.
Напомним, инцидент произошёл 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. При этом дело может быть переквалифицировано на статью "Покушение на убийство". 6 октября суд взял жестоко избивших парня приезжих под стражу.
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