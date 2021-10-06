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Два человека погибли при столкновении легковушек с автобусом в Самарской области

В автобусе было почти 30 пассажиров. Это вахтовики, которые направлялись из Краснодара в Уфу.

6 октября, 19:48

Фото © LIFE

В Красноярском районе Самарской области автобус столкнулся с двумя легковушками. По данным Лайфа, в результате ДТП погибло два человека, ещё четверо пострадали.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Как сообщают очевидцы, после столкновения автобус съехал в кювет. В нём находилось 27 вахтовиков, которые направлялись из Краснодара в Уфу. Они отделались лишь травмами. Погибли двое находившихся в "приоре", ещё один пострадал. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 отделался испугом.

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А ранее Лайф рассказывал, что под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку. Врачи не смогли ей помочь, и женщина в больнице сперва впала в кому, а затем скончалась из-за тяжёлых травм.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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