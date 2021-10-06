Два человека погибли при столкновении легковушек с автобусом в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области автобус столкнулся с двумя легковушками. По данным Лайфа, в результате ДТП погибло два человека, ещё четверо пострадали.









Как сообщают очевидцы, после столкновения автобус съехал в кювет. В нём находилось 27 вахтовиков, которые направлялись из Краснодара в Уфу. Они отделались лишь травмами. Погибли двое находившихся в "приоре", ещё один пострадал. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 отделался испугом.