Оксимирон призвал отпустить Хованского и ограничиться его общественным порицанием

Оксимирон и Мэддисон пришли поддержать блогера Хованского. Видео © Telegram-канал SHOT

Блогера Юрия Хованского можно осуждать или порицать, но никак не вести в отношении него уголовное преследование. Такое мнение высказал рэпер Оксимирон, который вместе с блогером Мэддисоном пришёл сегодня поддержать Хованского.

Лайф рассказывал, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве.

"Юра Хованский — не террорист. Он его не оправдывает. Судят его за песню, которая написана в саркастической манере. В этой песне он издевается над террористами от лица лирического героя. Соответственно, то, что его судят за это, — безумие. Его можно порицать за эту песню, но уж точно не устраивать преследование, тем более уголовное. Единственный вариант — это отпустить его прямо сейчас. К сожалению, сегодняшнее решение разочаровывающее", — заявил Оксимирон на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрима. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.