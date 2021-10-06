Под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку
Врачи не смогли ей помочь, и женщина в больнице сперва впала в кому, а затем скончалась из-за тяжёлых травм.
Пьяный участковый Александр Скрыльников стал причиной ДТП, унёсшего жизнь Анастасии Б. 34-летний лейтенант полиции, который находился за рулём "рено", ранним утром направлялся по трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области и не заметил на встречной полосе трактор.
Фото © VK / Александр Скрыльников
Скрыльников врезался в прицеп, и машину развернуло на дороге, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. Пассажирка участкового получила тяжёлые травмы, требующие срочной госпитализации. Однако полицейский поспешно сбежал с места преступления. Скорую пришлось вызывать случайным очевидцам, которые проезжали мимо.
По сведениям Mash, когда Анастасию наконец-то доставили в больницу, у неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщина впала в кому второй степени, однако врачам не удалось помочь пострадавшей и она умерла, пишет aif.ru.
Скрыльникова задержали по месту жительства. По его действиям была проведена проверка, после которой мужчину уволили из правоохранительных служб. В отношении него было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения"). Преступник признал свою вину, и в ближайшее время ему будет вынесен приговор.
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