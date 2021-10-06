Под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку

Пьяный участковый Александр Скрыльников стал причиной ДТП, унёсшего жизнь Анастасии Б. 34-летний лейтенант полиции, который находился за рулём "рено", ранним утром направлялся по трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области и не заметил на встречной полосе трактор.

Фото © VK / Александр Скрыльников

Скрыльников врезался в прицеп, и машину развернуло на дороге, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. Пассажирка участкового получила тяжёлые травмы, требующие срочной госпитализации. Однако полицейский поспешно сбежал с места преступления. Скорую пришлось вызывать случайным очевидцам, которые проезжали мимо.

Фото © СУ СК РФ по Нижегородской области

По сведениям Mash, когда Анастасию наконец-то доставили в больницу, у неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщина впала в кому второй степени, однако врачам не удалось помочь пострадавшей и она умерла, пишет aif.ru.