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Под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку

Врачи не смогли ей помочь, и женщина в больнице сперва впала в кому, а затем скончалась из-за тяжёлых травм.

6 октября, 16:24

Фото © VK / Александр Скрыльников и СУ СК РФ по Нижегородской области

Пьяный участковый Александр Скрыльников стал причиной ДТП, унёсшего жизнь Анастасии Б. 34-летний лейтенант полиции, который находился за рулём "рено", ранним утром направлялся по трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области и не заметил на встречной полосе трактор.

Фото © VK / Александр Скрыльников

Фото © VK / Александр Скрыльников

Скрыльников врезался в прицеп, и машину развернуло на дороге, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. Пассажирка участкового получила тяжёлые травмы, требующие срочной госпитализации. Однако полицейский поспешно сбежал с места преступления. Скорую пришлось вызывать случайным очевидцам, которые проезжали мимо.

Фото © СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото © СУ СК РФ по Нижегородской области

По сведениям Mash, когда Анастасию наконец-то доставили в больницу, у неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщина впала в кому второй степени, однако врачам не удалось помочь пострадавшей и она умерла, пишет aif.ru.

Фото © VK / Александр Скрыльников и СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото © VK / Александр Скрыльников и СУ СК РФ по Нижегородской области

Скрыльникова задержали по месту жительства. По его действиям была проведена проверка, после которой мужчину уволили из правоохранительных служб. В отношении него было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения"). Преступник признал свою вину, и в ближайшее время ему будет вынесен приговор.

Пьяная косплеерша застрелила подругу, а потом продолжила снимать ролики в TikTok у кровавой стены

Пьяная косплеерша застрелила подругу, а потом продолжила снимать ролики в TikTok у кровавой стены

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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