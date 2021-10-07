Больше десяти человек погибло в результате землетрясения на юге Пакистана. Видео © Twitter / Rahul Upadhyay / HamaraQuetta.com

Как минимум 15 человек погибло в результате сильного землетрясения в Пакистане. Об этом сообщают власти страны.Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки в провинции Белуджистан были магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 83 км севернее города Сиби.

Подробностей о масштабах разрушений пока не известно. В социальных сетях появляются видеозаписи от жителей Пакистана — покинувшие свои дома люди, сам момент подземных толчков, раскачавших машину.