Больше десяти человек погибло в результате землетрясения на юге Пакистана
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в провинции Белуджистан, примерно в 80 километрах от города Сиби.
Больше десяти человек погибло в результате землетрясения на юге Пакистана. Видео © Twitter / Rahul Upadhyay / HamaraQuetta.com
Как минимум 15 человек погибло в результате сильного землетрясения в Пакистане. Об этом сообщают власти страны.Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки в провинции Белуджистан были магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 83 км севернее города Сиби.
Подробностей о масштабах разрушений пока не известно. В социальных сетях появляются видеозаписи от жителей Пакистана — покинувшие свои дома люди, сам момент подземных толчков, раскачавших машину.
А в августе разрушительное землетрясение произошло на Гаити. Там жертвами подземных толчков стали тысячи человек.
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