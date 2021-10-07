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"Уже дважды разваливалась": Бывший лидер Литвы предложил ждать распада России

По мнению Ландсбергиса, только в этом случае Украина сможет добиться возвращения Крыма.

6 октября, 23:59
<p>Витаутас Ландсбергис. Фото © ТАСС</p>

Витаутас Ландсбергис. Фото © ТАСС

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Россия однажды развалится. По его мнению, это вопрос времени. Сказал об этом политик в интервью украинскому изданию "День".

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — уверен Ландсбергис.

Он призвал власти Украины не питать иллюзий, что они могут вернуть Крым в состав страны, пока Россия сильна. По мнению Ландсбергиса, это случится только во время того самого развала России.

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"Но это "скоро" или "не скоро" придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым", — полагает литовский политик.

Ранее Лайф рассказывал, что немцы положили глаз на Арктику и тоже понадеялись на развал России. Они рассчитывают на то, что это станет возможным когда-нибудь, когда "технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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