Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Россия однажды развалится. По его мнению, это вопрос времени. Сказал об этом политик в интервью украинскому изданию "День".

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — уверен Ландсбергис.

Он призвал власти Украины не питать иллюзий, что они могут вернуть Крым в состав страны, пока Россия сильна. По мнению Ландсбергиса, это случится только во время того самого развала России.

"Но это "скоро" или "не скоро" придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым", — полагает литовский политик.