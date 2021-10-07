Учёные обнаружили продукт, который защищает от болезни Альцгеймера

Природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. К такому выводу в ходе проведенного исследования пришли американские и индийские учёные. Они уверены, что именно фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга.

Как говорится в статье учёных, которую они опубликовали на портале Science Daily, лечебный эффект базилика обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом кишечника. Этот продукт, по их мнению, лучше всего стимулирует определенный рецептор, который потом и снижает нейротоксичность мозга.