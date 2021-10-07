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Учёные обнаружили продукт, который защищает от болезни Альцгеймера

Для этого было изучено взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником.

6 октября, 23:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. К такому выводу в ходе проведенного исследования пришли американские и индийские учёные. Они уверены, что именно фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга.

Как говорится в статье учёных, которую они опубликовали на портале Science Daily, лечебный эффект базилика обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом кишечника. Этот продукт, по их мнению, лучше всего стимулирует определенный рецептор, который потом и снижает нейротоксичность мозга.

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А ранее Лайф рассказывал, что доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие рак кишечника. Врач посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни и делать колоноскопию после 50 лет. Раньше болезнь проявится едва ли, отметил медик.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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