Европейски СМИ связали падение цен на газ с заявлением Путина
Несмотря на резкое снижение стоимости, топливо всё ещё в несколько раз дороже обычного уровня.
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Мировые цены на газ, которые резко начали подниматься в начале этого года, резко развернулись вниз после заявления президента России Владимира Путина о ситуации на рынке. На это обращает внимание целый ряд европейских СМИ. Там отмечают, что больше всего от мирового скачка цен на газ пострадала Великобритания, поскольку в безветренную погоду от него зависит 50% производства энергии в стране.
На данный факт обращает внимание британская газета Financial Times, которая приводит слова представителя консалтинговой компании ICIS Тома Марзека-Мансера. Он подчёркивает, что минувшая среда является самым волатильным и непредсказуемым днём, который когда-либо видели многие игроки рынка.
Другие СМИ отмечает, что в той же Великобритании цены на газ всё равно в семь раз превышают обычный уровень. Это может обернуться большими убытками для промышленности.
Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе в ходе торгов обвалилась на $600 после рекордного роста выше $1900 за тысячу кубометров. Владимир Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Петербургскую биржу, а также попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов.
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