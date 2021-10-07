Европейски СМИ связали падение цен на газ с заявлением Путина

Мировые цены на газ, которые резко начали подниматься в начале этого года, резко развернулись вниз после заявления президента России Владимира Путина о ситуации на рынке. На это обращает внимание целый ряд европейских СМИ. Там отмечают, что больше всего от мирового скачка цен на газ пострадала Великобритания, поскольку в безветренную погоду от него зависит 50% производства энергии в стране.