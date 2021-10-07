Избившим парня в московском метро приезжим решили вменить покушение на убийство

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастыркин дал поручение переквалифицировать уголовное дело по факту избиения в столичном метро на статью "Покушение на убийство". Также добавлена ещё одна — статья "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данной статье (покушение на убийство из хулиганских побуждений. — Прим. ред.), а также по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и немедленно приступить к его расследованию", – говорится в сообщении ведомства.