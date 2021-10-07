Избившим парня в московском метро приезжим решили вменить покушение на убийство
Все трое уже задержаны, признали свою вину и заявили, что сожалеют о содеянном. Пострадавший попал в больницу.
Кадр из видео © ГУ МВД РФ по Москве
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастыркин дал поручение переквалифицировать уголовное дело по факту избиения в столичном метро на статью "Покушение на убийство". Также добавлена ещё одна — статья "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данной статье (покушение на убийство из хулиганских побуждений. — Прим. ред.), а также по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и немедленно приступить к его расследованию", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, преступление было совершено 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу.
Лента новостей
"С дельта-штаммом человечество навсегда": Гинцбург допустил введение постоянной иммунизации от коронавируса
сегодня в 22:17
Бастрыкин затребовал доклад по расследованию убийства Игоря Талькова
сегодня в 22:08
Вирусолог рассказал, во сколько раз "Спутник V" снижает риск осложнений при ковиде
сегодня в 22:04
Комментариев: 0