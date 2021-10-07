Бастрыкин затребовал доклад по расследованию убийства Игоря Талькова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца переехал в Израиль, где проживает до сих пор, он объявлен в международный розыск.