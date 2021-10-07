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Бастрыкин затребовал доклад по расследованию убийства Игоря Талькова

Дело было возобновлено в 2018 году. Установлены все лица, которые находились на месте происшествия в день гибели музыканта.

6 октября, 22:08
<p>Игорь Тальков. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/star/13742/foto/365552/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Игорь Тальков. Фото © Kino-teatr.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Неудобные вопросы следствию: Почему убийство Игоря Талькова до сих пор не раскрыто

Неудобные вопросы следствию: Почему убийство Игоря Талькова до сих пор не раскрыто

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца переехал в Израиль, где проживает до сих пор, он объявлен в международный розыск.

А ранее Лайф рассказывал, что музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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