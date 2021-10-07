Учёный предупредил о возможности начала пандемии уже с другим коронавирусом

Охвативший планету коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать настолько, что появится новейший SARS-CoV-3. По мнению профессора американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Вана Линьфа, случиться это может на американском континенте.

В интервью The Straits Times учёный рассказал, что мутация произойти, когда вирус вновь вернётся от человека к животному, а потом вновь перекинется на человека. Один из возможных сценариев такой: зараженный коронавирусом человек оставит недоеденный фрукт, который подберёт летучая мышь и станет резервуаром для изменения вируса.

"Летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, поскольку они могут поддерживать вирус без развития болезни. Однако вирус всё еще может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Итак, когда этот мутировавший вирус переходит к животным X, Y, Z и попадает к человеку, а затем мы получаем нашу болезнь X, Y, Z или Sars-CoV-3 ", - сказал профессор Ван.