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Антитела раздора: Что делать недавно переболевшим ковидом, от которых требуют немедленно привиться

Согласно сообщению Роструда, даже переболевшие коронавирусом должны вакцинироваться, либо быть отстранены от работы. Как избежать требования поспешной вакцинации после болезни — разбирался Лайф.

6 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / EPA / BRENDON THORNE</p>

Фото © ТАСС / EPA / BRENDON THORNE

Роструд сообщил, что работодателю необходимо отстранять работника без сохранения зарплаты, если тот переболел коронавирусом и после этого отказался пройти вакцинацию без уважительной причины. При этом под уважительной причиной подразумевается только наличие медицинских противопоказаний, а наличие антител вообще не упоминается. На первый взгляд ситуация выглядит парадоксальной, ведь, согласно заверениям Минздрава, целью прививок как раз и является выработка у человека антител, устойчивых к вирусу CoViD-19, и никто не ставит под сомнение, что у переболевших эти антитела есть, так как они выработаны организмом как раз в результате борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако эта практическая сторона вопроса пока не учитывается теми правилами, которые установили Минтруд и Роспотребнадзор (письмо Минтруда № 14-4/10/П-5532), а значит, работодатели должны выполнять порядок, предусмотренный абзацем 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, согласно которому отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами, но и если нарушены положения прочих нормативных актов, к которым относятся и постановления санитарных властей субъектов РФ.

По данным различных исследований, иммунитет у уже переболевших коронавирусом сохраняется от трёх до девяти месяцев и в этот период вакцинирование смысла не имеет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался, что переболевшим рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Но как быть, если работодатель настаивает на скорейшей вакцинации?

Надо понимать, что работодатель, как правило, не заинтересован в конфликте ни с работником, ни с проверяющими организациями, но действительность такова, что инспекторы могут создать проблем намного больше, чем обычный работник. Поэтому имеют место факты, когда администрация компаний принуждает своих сотрудников к вакцинации просто потому, что надо выполнить распоряжение региональных властей, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если есть соответствующее постановление главного санврача субъекта РФ о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан (работников отдельных отраслей), то для перечисленных в данном документе людей вакцинация становится фактически обязательной. И практика показывает, что тут даже суд, скорее всего, встанет не на сторону работника.

В московском ГУМе открылся улучшенный пункт вакцинации от ковида

В московском ГУМе открылся улучшенный пункт вакцинации от ковида

Однако для тех, кому надо после болезни отсрочить вакцинацию, законный способ это сделать имеется.

Во-первых, чтобы требовать от работников прививаться, работодатель обязан издать приказ или распоряжение. И только в случае письменного отказа может возникнуть вопрос об отстранении того, кто этот отказ написал. И тут есть тонкий момент: если работник формально предоставил отказ до даты, обозначенной в постановлении главного санитарного врача (на который должен ссылаться приказ руководства компании), то у работодателей формальных оснований для отстранения нет. Конечно, на практике администрация не любит ждать ответа от работника, но иногда она это делать вынуждена.

В моей практике был случай, когда работник, который только недавно переболел CoViD-19, направил требующему от него немедленно привиться работодателю заявление с просьбой отсрочить исполнение распоряжения в связи с тем, что после перенесённого коронавирусного заболевания он должен пройти обследование на предмет наличия противопоказаний, перечисленных в пунктах 3.4, 3.21, 3.26 и 3.35 Письма Минздрава России от 16.07.2021 № 30-4/И/2-11042, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — При этом работник указал, что обязуется завершить обследование в срок не более 30 дней. Понятно, что при наличии такого заявления отстранить работника было невозможно, так как факта отказа от вакцинации нет. А через месяц уже истёк срок, отведённый санитарным врачом субъекта. И от работника никто не стал требовать исполнения приказа, срок исполнения которого закончился. В итоге этот гражданин, как и рекомендовали ему врачи, вакцинировался через семь месяцев после перенесённого им коронавируса.

Во-вторых, согласно закону № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", на который обычно указывают Роструд и Роспотребнадзор, прививки в обязательном порядке могут делаться только гражданам, не имеющим противопоказаний. При наличии симптомов ОРВИ или других подобных заболеваний россиянин имеет право получить отвод у лечащего врача.

Действительно, лица, которые переболели коронавирусной инфекцией, даже при малейшем подозрении на новое вирусное заболевание, скорее всего, получат отвод от вакцинации, по крайней мере, на период обследования, но, может быть, и на несколько недель или месяцев. Такая практика есть сейчас, — пояснил врач общей практики Рихард Бакаев. — Если противопоказания не подтвердятся, то гражданину всё равно лучше получить письменные рекомендации о сроках вакцинации и предоставить их своему работодателю. Как правило, для переболевших, у которых нет осложнений, указывают "в течение 40–60 дней".

А вот тем, кто отказывается от вакцинации не потому, что ещё недавно лечился от коронавируса, а просто из нежелания пойти и сделать прививку, избежать отстранения от работы не получится. Например, совсем недавно Пролетарский районный суд города Тулы рассмотрел более десятка исков сотрудников предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Итогом разбирательства стал полный отказ работникам в их требованиях. Всего на указанном тульском предприятии разом отстранено 57 сотрудников-отказников.

Швейцарцев привлекут к вакцинации 54-долларовыми купонами

Швейцарцев привлекут к вакцинации 54-долларовыми купонами

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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