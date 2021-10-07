Антитела раздора: Что делать недавно переболевшим ковидом, от которых требуют немедленно привиться Согласно сообщению Роструда, даже переболевшие коронавирусом должны вакцинироваться, либо быть отстранены от работы. Как избежать требования поспешной вакцинации после болезни — разбирался Лайф. 6 октября, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / BRENDON THORNE

Роструд сообщил, что работодателю необходимо отстранять работника без сохранения зарплаты, если тот переболел коронавирусом и после этого отказался пройти вакцинацию без уважительной причины. При этом под уважительной причиной подразумевается только наличие медицинских противопоказаний, а наличие антител вообще не упоминается. На первый взгляд ситуация выглядит парадоксальной, ведь, согласно заверениям Минздрава, целью прививок как раз и является выработка у человека антител, устойчивых к вирусу CoViD-19, и никто не ставит под сомнение, что у переболевших эти антитела есть, так как они выработаны организмом как раз в результате борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако эта практическая сторона вопроса пока не учитывается теми правилами, которые установили Минтруд и Роспотребнадзор (письмо Минтруда № 14-4/10/П-5532), а значит, работодатели должны выполнять порядок, предусмотренный абзацем 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, согласно которому отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами, но и если нарушены положения прочих нормативных актов, к которым относятся и постановления санитарных властей субъектов РФ.

По данным различных исследований, иммунитет у уже переболевших коронавирусом сохраняется от трёх до девяти месяцев и в этот период вакцинирование смысла не имеет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался, что переболевшим рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Но как быть, если работодатель настаивает на скорейшей вакцинации?

— Надо понимать, что работодатель, как правило, не заинтересован в конфликте ни с работником, ни с проверяющими организациями, но действительность такова, что инспекторы могут создать проблем намного больше, чем обычный работник. Поэтому имеют место факты, когда администрация компаний принуждает своих сотрудников к вакцинации просто потому, что надо выполнить распоряжение региональных властей, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если есть соответствующее постановление главного санврача субъекта РФ о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан (работников отдельных отраслей), то для перечисленных в данном документе людей вакцинация становится фактически обязательной. И практика показывает, что тут даже суд, скорее всего, встанет не на сторону работника.

Однако для тех, кому надо после болезни отсрочить вакцинацию, законный способ это сделать имеется.

Во-первых, чтобы требовать от работников прививаться, работодатель обязан издать приказ или распоряжение. И только в случае письменного отказа может возникнуть вопрос об отстранении того, кто этот отказ написал. И тут есть тонкий момент: если работник формально предоставил отказ до даты, обозначенной в постановлении главного санитарного врача (на который должен ссылаться приказ руководства компании), то у работодателей формальных оснований для отстранения нет. Конечно, на практике администрация не любит ждать ответа от работника, но иногда она это делать вынуждена.

— В моей практике был случай, когда работник, который только недавно переболел CoViD-19, направил требующему от него немедленно привиться работодателю заявление с просьбой отсрочить исполнение распоряжения в связи с тем, что после перенесённого коронавирусного заболевания он должен пройти обследование на предмет наличия противопоказаний, перечисленных в пунктах 3.4, 3.21, 3.26 и 3.35 Письма Минздрава России от 16.07.2021 № 30-4/И/2-11042, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — При этом работник указал, что обязуется завершить обследование в срок не более 30 дней. Понятно, что при наличии такого заявления отстранить работника было невозможно, так как факта отказа от вакцинации нет. А через месяц уже истёк срок, отведённый санитарным врачом субъекта. И от работника никто не стал требовать исполнения приказа, срок исполнения которого закончился. В итоге этот гражданин, как и рекомендовали ему врачи, вакцинировался через семь месяцев после перенесённого им коронавируса.

Во-вторых, согласно закону № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", на который обычно указывают Роструд и Роспотребнадзор, прививки в обязательном порядке могут делаться только гражданам, не имеющим противопоказаний. При наличии симптомов ОРВИ или других подобных заболеваний россиянин имеет право получить отвод у лечащего врача.

— Действительно, лица, которые переболели коронавирусной инфекцией, даже при малейшем подозрении на новое вирусное заболевание, скорее всего, получат отвод от вакцинации, по крайней мере, на период обследования, но, может быть, и на несколько недель или месяцев. Такая практика есть сейчас, — пояснил врач общей практики Рихард Бакаев. — Если противопоказания не подтвердятся, то гражданину всё равно лучше получить письменные рекомендации о сроках вакцинации и предоставить их своему работодателю. Как правило, для переболевших, у которых нет осложнений, указывают "в течение 40–60 дней".

А вот тем, кто отказывается от вакцинации не потому, что ещё недавно лечился от коронавируса, а просто из нежелания пойти и сделать прививку, избежать отстранения от работы не получится. Например, совсем недавно Пролетарский районный суд города Тулы рассмотрел более десятка исков сотрудников предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Итогом разбирательства стал полный отказ работникам в их требованиях. Всего на указанном тульском предприятии разом отстранено 57 сотрудников-отказников.

Авторы Максим Греков