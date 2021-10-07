Путин отмечает 69-летие

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет. Глава государства родился 7 октября 1952 года. В Кремле ранее рассказали, что президент в день рождения будет работать.

Он планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".

По его словам, сейчас у Владимира Путина "особо уже нет самоизоляции", так что она не повлияет на празднование. Ограничить контакты президенту пришлось на две недели в конце сентября, поскольку в его окружении заболело несколько десятков человек.

Вот и в прошлом году Путин встретил день рождения на рабочем месте. Утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно. В течение дня главе государства звонили зарубежные коллеги.