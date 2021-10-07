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Путин отмечает 69-летие

Свой день рождения глава государства, как это часто бывает, проведёт на работе. Лишь вечером отметит праздник в кругу близких.

6 октября, 21:50
<p>Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет. Глава государства родился 7 октября 1952 года. В Кремле ранее рассказали, что президент в день рождения будет работать.

Он планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".

По его словам, сейчас у Владимира Путина "особо уже нет самоизоляции", так что она не повлияет на празднование. Ограничить контакты президенту пришлось на две недели в конце сентября, поскольку в его окружении заболело несколько десятков человек.

Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Вот и в прошлом году Путин встретил день рождения на рабочем месте. Утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно. В течение дня главе государства звонили зарубежные коллеги.

А в 2019 году в российских городах в 67-й день рождения Путина появились граффити с его цитатами. Так уличные художники поздравили главу государства. Идея необычного подарка принадлежала граффитисту Максиму Кузнецову из Благовещенска.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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