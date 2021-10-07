Из колонии под Ульяновском сбежал заключённый
Он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путём написания текста на листе бумаги.
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В Ульяновской области ищут сбежавшего с производственного объекта заключённого колонии-поселения № 5. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.
Как пишет РИА "Новости", сбежавший заключённый — это Милохов Дмитрий Владимирович 1992 года рождения. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии. Мужчина был судим по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж с применением насилия". Он должен находиться в колонии 3,5 года.
"В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осуждённые были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осуждённого, после чего начались поиски", — сказал собеседник агентства.
В УФСИН рассказали, что у осуждённого есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путём написания текста на листе бумаги. В момент побега он был одет в серую кофту, чёрные штаны и серые кроссовки.
Напомним, что не так давно пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Поймали всех, последним — Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
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