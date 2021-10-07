Из колонии под Ульяновском сбежал заключённый

В Ульяновской области ищут сбежавшего с производственного объекта заключённого колонии-поселения № 5. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.

Как пишет РИА "Новости", сбежавший заключённый — это Милохов Дмитрий Владимирович 1992 года рождения. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии. Мужчина был судим по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж с применением насилия". Он должен находиться в колонии 3,5 года.

"В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осуждённые были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осуждённого, после чего начались поиски", — сказал собеседник агентства.