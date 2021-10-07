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Из колонии под Ульяновском сбежал заключённый

Он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путём написания текста на листе бумаги.

6 октября, 21:25

Фото © Pixabay

В Ульяновской области ищут сбежавшего с производственного объекта заключённого колонии-поселения № 5. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.

Как пишет РИА "Новости", сбежавший заключённый — это Милохов Дмитрий Владимирович 1992 года рождения. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии. Мужчина был судим по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж с применением насилия". Он должен находиться в колонии 3,5 года.

"В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осуждённые были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осуждённого, после чего начались поиски", сказал собеседник агентства.

В УФСИН рассказали, что у осуждённого есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путём написания текста на листе бумаги. В момент побега он был одет в серую кофту, чёрные штаны и серые кроссовки.

Дежурный по истринскому ИВС заявил, что проспал побег пяти заключённых

Дежурный по истринскому ИВС заявил, что проспал побег пяти заключённых

Напомним, что не так давно пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Поймали всех, последним — Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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