НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Шереметьево сел Airbus с неполадкой в тяге двигателей

Самолёт выполнял рейс из столицы Мальдив, пилоты сообщили о проблеме в ходе полёта.

6 октября, 21:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковном аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский Airbus A350, у которого во время полёта возникли неполадки в управлении тягой двигателей. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, посадка прошла штатно. Самолёт выполнял рейс из столицы Мальдив.

Двигатель вышел в нештатный режим: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолёт столкнулся со стаей птиц

Двигатель вышел в нештатный режим: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолёт столкнулся со стаей птиц

Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево изменили схемы вылета и захода на посадку после жалоб живущих рядом людей на шум.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1