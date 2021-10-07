В Шереметьево сел Airbus с неполадкой в тяге двигателей
Самолёт выполнял рейс из столицы Мальдив, пилоты сообщили о проблеме в ходе полёта.
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В подмосковном аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский Airbus A350, у которого во время полёта возникли неполадки в управлении тягой двигателей. Об этом сообщает ТАСС.
По сообщению агентства, посадка прошла штатно. Самолёт выполнял рейс из столицы Мальдив.
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Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево изменили схемы вылета и захода на посадку после жалоб живущих рядом людей на шум.
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