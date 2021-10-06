НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Карасёв был великолепен: Дубль Торреса принёс Испании победу над Италией в полуфинале Лиги наций УЕФА

В конце первого тайма наш арбитр оставил хозяев в меньшинстве, показав вторую жёлтую карточку Леонардо Бонуччи.

6 октября, 20:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SeFutbol/status/1445839091593977862/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Selección Española de Fútbol</a></p>

Фото © Twitter / Selección Española de Fútbol

Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций УЕФА, обыграв в Милане команду Италии со счётом 2:0.

Главным героем матча стал полузащитник "Манчестер Сити" и "красной фурии" Ферран Торрес, который оформил победный дубль. Ближе к концу встречи Пеллегрини один мяч отквитал, но на большее хозяев не хватило. Ещё одним видным участником встречи стал российский арбитр Сергей Карасёв, который в конце первого тайма оставил итальянцев в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Бонуччи.

Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания

Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания

Добавим, что второй финалист турнира определится в матче Бельгия — Франция, который состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания

4 октября, 08:40

Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой матч континентальных чемпионов

28 сентября, 14:46

Джигурда побил депутата Милонова: Кто из народных избранников может отомстить за коллегу

сегодня в 21:40

"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче

сегодня в 16:20

Вирусолог рассказал, во сколько раз "Спутник V" снижает риск осложнений при ковиде

сегодня в 22:04

Новости партнеров

Layer 1