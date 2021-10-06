Главным героем матча стал полузащитник "Манчестер Сити" и "красной фурии" Ферран Торрес, который оформил победный дубль. Ближе к концу встречи Пеллегрини один мяч отквитал, но на большее хозяев не хватило. Ещё одним видным участником встречи стал российский арбитр Сергей Карасёв, который в конце первого тайма оставил итальянцев в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Бонуччи.