Карасёв был великолепен: Дубль Торреса принёс Испании победу над Италией в полуфинале Лиги наций УЕФА
В конце первого тайма наш арбитр оставил хозяев в меньшинстве, показав вторую жёлтую карточку Леонардо Бонуччи.
Фото © Twitter / Selección Española de Fútbol
Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций УЕФА, обыграв в Милане команду Италии со счётом 2:0.
Главным героем матча стал полузащитник "Манчестер Сити" и "красной фурии" Ферран Торрес, который оформил победный дубль. Ближе к концу встречи Пеллегрини один мяч отквитал, но на большее хозяев не хватило. Ещё одним видным участником встречи стал российский арбитр Сергей Карасёв, который в конце первого тайма оставил итальянцев в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Бонуччи.
Добавим, что второй финалист турнира определится в матче Бельгия — Франция, который состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
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