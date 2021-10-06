Россия призвала не драматизировать выдворение из Эфиопии сотрудников ООН

Власти страны считают, что работники международной организации вмешивались во внутренние дела государства.

Россия призвала мировое сообщество не драматизировать факт высылки из Эфиопии семи сотрудников ООН. Об этом заявила заместитель постпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Это, безусловно, не будет способствовать разрешению острейшего гуманитарного кризиса в стране. Вместе с тем призываем не драматизировать произошедшее", — сказала Анна Евстигнеева.

По её мнению, Эфиопия и ООН самостоятельно могут разрешить возникший конфликт. Для этого стране и организации следует пойти на взаимоуважительный диалог, что и позволит восстановить доверие и полюбовно разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения.

Власти Эфиопии объявили семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата 30 сентября. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны, дали 72 часа на выезд.