В США предложили метод отомстить России за Крым и "Северный поток – 2"
По мнению обозревателей, Вашингтон допустил ослабление своего влияния, а угроза со стороны Москвы тем временем растёт.
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США могут разными способами ответить России за вхождение Крыма в её состав и на прокладку газопровода "Северный поток – 2". Так, можно усилить влияние Штатов в Средиземном море. Об этом пишут политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард на страницах издания The Hill. По их мнению, таким образом США ответят на последние политические и экономические победы России.
"Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу", — пишут обозреватели.
Они уверены, что вхождение Крыма в состав России сделало её самой грозной силой в Чёрном море, а построенный "Северный поток – 2" усиливает зависимость Европы от РФ и тем самым потенциально ослабляет НАТО.
Обозреватели издания предлагают создать Средиземноморский союз под руководством США "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".
Ранее Лайф рассказывал, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи".
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