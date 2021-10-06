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В США предложили метод отомстить России за Крым и "Северный поток – 2"

По мнению обозревателей, Вашингтон допустил ослабление своего влияния, а угроза со стороны Москвы тем временем растёт.

6 октября, 20:33
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CSrO46WIBy_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></u></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

США могут разными способами ответить России за вхождение Крыма в её состав и на прокладку газопровода "Северный поток – 2". Так, можно усилить влияние Штатов в Средиземном море. Об этом пишут политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард на страницах издания The Hill. По их мнению, таким образом США ответят на последние политические и экономические победы России.

"Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу", — пишут обозреватели.

Они уверены, что вхождение Крыма в состав России сделало её самой грозной силой в Чёрном море, а построенный "Северный поток – 2" усиливает зависимость Европы от РФ и тем самым потенциально ослабляет НАТО.

Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку – 2"

Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку – 2"

Обозреватели издания предлагают создать Средиземноморский союз под руководством США "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".

Ранее Лайф рассказывал, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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