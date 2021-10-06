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Киевский сквер имени Чкалова решили переименовать в честь Богдана Ступки

Сквер находился под угрозой уничтожения: в 2018 году Генпрокуратура Украины намеревалась построить на этом месте жильё для своих сотрудников.

6 октября, 20:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/shlapak.alla?__cft__%5B0%5D=AZV5TPesflj51WNOl82era7d9AxF8lvfnUVIumiu05QNawUXzjiqQixw3mMIWmGb49mxzkdayixxPvFM-uzELxlky5jSukhIURmlhMIpiM520jq6SLdALRZqCZeegMoYWfo&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алла Шлапак</a></p>

Фото © Facebook / Алла Шлапак

Власти Киева приняли решение о переименовании сквера имени знаменитого лётчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова в честь советского и украинского актёра Богдана Ступки. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

"Сегодня принято решение Комиссией по переименованиям — изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и Вечная память Гению", — написала Шлапак на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечают украинские СМИ, в последнее время сквер находился под угрозой уничтожения. Буквально три года назад Генпрокуратура Украины намеревалась построить на его месте жильё для своих сотрудников. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступала петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

В Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський"

В Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський"

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Алексей Арестович предложил переименовать Незалежную в Русь-Украину. Он оскорбил критиков идеи, назвав их "долбаными селюками".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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