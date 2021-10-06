Киевский сквер имени Чкалова решили переименовать в честь Богдана Ступки
Сквер находился под угрозой уничтожения: в 2018 году Генпрокуратура Украины намеревалась построить на этом месте жильё для своих сотрудников.
Фото © Facebook / Алла Шлапак
Власти Киева приняли решение о переименовании сквера имени знаменитого лётчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова в честь советского и украинского актёра Богдана Ступки. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.
"Сегодня принято решение Комиссией по переименованиям — изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и Вечная память Гению", — написала Шлапак на своей странице в "Фейсбуке".
Как отмечают украинские СМИ, в последнее время сквер находился под угрозой уничтожения. Буквально три года назад Генпрокуратура Украины намеревалась построить на его месте жильё для своих сотрудников. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступала петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Алексей Арестович предложил переименовать Незалежную в Русь-Украину. Он оскорбил критиков идеи, назвав их "долбаными селюками".
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