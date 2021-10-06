Киевский сквер имени Чкалова решили переименовать в честь Богдана Ступки

"Сегодня принято решение Комиссией по переименованиям — изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и Вечная память Гению", — написала Шлапак на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечают украинские СМИ, в последнее время сквер находился под угрозой уничтожения. Буквально три года назад Генпрокуратура Украины намеревалась построить на его месте жильё для своих сотрудников. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступала петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.