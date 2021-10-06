





В США идентифицировали одного из самых известных серийных убийц, терроризировавшего Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Группа специалистов, расследующих нераскрытые дела, заявляет, что выяснила, кто скрывается под кодовым именем Зодиак и является преступником, прославившимся своей жестокостью и неразрешимыми загадками.

По сообщению Fox News, раскрытием личности занималась команда The Case Breakers, состоящая из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, журналистов и офицеров военной разведки. Они утверждают, что идентифицировали зодиакального убийцу как Гэри Фрэнсиса Поста, который скончался в 2018 году. Десятилетия прошли с его первого преступления. Группе удалось обнаружить новые судебно-медицинские доказательства и фотографии из потайной комнаты Поста. На одном изображении на лбу Поста видны шрамы, которые соответствуют шрамам на фотороботе Зодиака. А весь клубок расследования начал разматываться после ниточки, связанной с убийством Чери Джо Бейтс.

Исследователи полагали, что Бейтс была шестой жертвой Зодиака, и безуспешно пытались заставить следователей сравнить её ДНК с ДНК Поста. Команда заявила, что Бейтс и Поста связывает серия совпадений: Пост был ветераном ВВС, он прошёл медицинское обследование в связи с инцидентом с огнестрельным оружием в больнице, расположенной в 15 минутах от места убийства Бейтс. На месте убийства были обнаружены наручные часы с брызгами краски, которые, предположительно, носил убийца. Пост красил дома более четырёх десятилетий. Детективы обнаружили отпечаток каблука ботинка Поста, который по стилю и размеру соответствовал тем, что были обнаружены в других местах преступлений Зодиака. В полиции же отказываются рассматривать дело о смерти Чери Джо Бейтс как шестое дело Зодиака.

Также, как пишет издание, серийный убийца при жизни сколотил отряд, который в Калифорнии прозвали "машиной убийств". Отмечается, что он чуть ли не на улице подбирал парней, которые росли без отцов, и "приручал" их. Один из таких, по материалам Fox News, рассказал, что 10 лет скрывал личность преступника. По словам корреспондентов, несмотря на то что главарь мёртв уже три года, некоторые всё ещё верны ему. Возможно, это как-то связано с одним из его посланий, в котором есть такие слова: "Я не боюсь газовой камеры, потому что с её помощью окажусь в раю ещё скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего".