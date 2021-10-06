Канцлера Австрии Себастьяна Курца заподозрили в коррупции

Прокуратура Австрии начала расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца. Согласно сообщению ведомства, его подозревают в коррупционных схемах. Вместе с ним в поле зрения прокуратуры попали ещё девять лиц, имена которых не называются.

Согласно заявлению, распространённому ведомством, в период с 2016 по 2018 год Министерство финансов использовало бюджетные средства для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и её высшего должностного лица. Такие материалы при этом не получали маркировку "рекламные объявления".

Накануне прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в Министерстве финансов.