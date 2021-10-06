Канцлера Австрии Себастьяна Курца заподозрили в коррупции
Прокуратура проверяет данные об использовании бюджетных денег на политически пристрастные опросы общественного мнения.
Фото © Facebook / Sebastian Kurz
Прокуратура Австрии начала расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца. Согласно сообщению ведомства, его подозревают в коррупционных схемах. Вместе с ним в поле зрения прокуратуры попали ещё девять лиц, имена которых не называются.
Согласно заявлению, распространённому ведомством, в период с 2016 по 2018 год Министерство финансов использовало бюджетные средства для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и её высшего должностного лица. Такие материалы при этом не получали маркировку "рекламные объявления".
Накануне прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в Министерстве финансов.
Напомним, в мае 2019 года правительство, возглавляемое Себастьяном Курцем, было отстранено от исполнения обязанностей после того, как Парламент Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров в связи со скандалом с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Политика обвинили в сотрудничестве с россиянкой, якобы пообещавшей ему помощь на выборах в 2017 году. Однако затем в начале 2020 года Курц вновь занял пост федерального канцлера Австрии.
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