Байден призвал не играть в русскую рулетку с экономикой США

Президент США Джо Байден призвал политических оппонентов — республиканскую оппозицию в Конгрессе — прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой. Лидер страны предложил позволить Сенату проголосовать за повышение потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта.

"Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами всё сделаем", — сказал Байден на встрече с лидерами бизнес-сообщества.

Он напомнил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте. В результате будут проблемы с оплатой работы чиновников, выплатами пособий, жалованья военным и так далее.