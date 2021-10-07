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Байден призвал не играть в русскую рулетку с экономикой США

Если Конгресс не позволит повысить уровень государственного долга, в стране могут возникнуть проблемы с финансированием работы госаппарата.

6 октября, 21:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10158408843486104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден призвал политических оппонентов — республиканскую оппозицию в Конгрессе — прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой. Лидер страны предложил позволить Сенату проголосовать за повышение потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта.

"Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами всё сделаем", — сказал Байден на встрече с лидерами бизнес-сообщества.

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Он напомнил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте. В результате будут проблемы с оплатой работы чиновников, выплатами пособий, жалованья военным и так далее.

Как рассказывал Лайф, ранее Палата представителей США временно отодвинула потолок госдолга, теперь дело за Сенатом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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