В Белом доме рассказали о проработке возможности встречи Путина и Байдена в Риме

В Белом доме заявили, что там пока нет прогнозов относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Риме. Пресс-секретарь Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что не возьмётся предсказать события, но работа ведётся.

"У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы всё ещё прорабатываем это на ежедневной основе", — сказала Псаки на брифинге в Белом доме.