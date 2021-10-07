В Белом доме рассказали о проработке возможности встречи Путина и Байдена в Риме
Саммит "Большой двадцатки" состоится 30–31 октября. Он станет первым для нынешнего президента США.
Кадр из видео © Facebook / Белый дом
В Белом доме заявили, что там пока нет прогнозов относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Риме. Пресс-секретарь Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что не возьмётся предсказать события, но работа ведётся.
"У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы всё ещё прорабатываем это на ежедневной основе", — сказала Псаки на брифинге в Белом доме.
Как сообщал ранее Лайф, вопрос об уровне участия России в саммите G20 ещё не решён, заявили в МИД. До этого в Кремле ответили, планирует ли Путин новую встречу с Байденом. Там также рассказали, какие саммиты может посетить российский лидер в ближайшее время. А накануне СМИ сообщали, что Вашингтон и Москва готовятся к новой встрече Путина и Байдена, которая может пройти уже в октябре. Официального подтверждения этой информации не было.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Президент России Владимир Путин может принять в нём личное участие, ведь 29 сентября глава государства вышел из самоизоляции.
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