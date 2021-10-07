Вирусолог рассказал, во сколько раз "Спутник V" снижает риск осложнений при ковиде

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" снижает риск тяжёлое течения CoViD-19 в 14 раз. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"По моим данным, "Спутник V" даёт снижение тяжёлых случаев в 14 раз. Эти цифры нужно предъявить господам антивакцинаторам. Было бы здорово, если бы наши медицинские власти собрали и опубликовали эти данные", — подчеркнул Алексей Аграновский в беседе с порталом Ura.ru.

С Аграновским согласился биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин. Он отметил, что у российской вакцины высока степень защиты от смертельных случаев. Специалист по проведению фундаментальных биологических исследований пояснил, что РНКовые и векторные вакцины доставляют в клетки человека ген, копирующий S-белок коронавируса, и иммунная система учится на его фрагментах реагировать на CoViD-19.

"И мы видим, что у большинства вакцин такого типа получается очень высокая эффективность, особенно в предотвращении тяжёлых случаев", — отметил Панчин.

Ранее Лайф сообщал, что разработчики рассчитывают на регистрацию "Спутника V" в ВОЗ до конца осени. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у организации отсутствуют претензии к антиковидному препарату.