Возможно, в России будет введена постоянная иммунизация населения от коронавируса. Об этом заявил руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что такая мера поможет избежать постоянной ревакцинации. Важно учитывать, что в крови привитых образуются клетки памяти, поэтому сейчас бустерную дозу принимать обязательно раз в полгода, считает эксперт.

"С дельта-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", — уточнил Гинцбург в интервью газете "Известия".

Как сообщил Гинцбург, в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Её клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Если эта технология сработает, уточнил руководитель центра Гамалеи, то испытания перейдут к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. В материале "Известий" отмечается, что сейчас для полной защиты нужно сделать и ту, и другую: прививки не считаются взаимозаменяемыми. А вот одновременное инфицирование этими заболеваниями усиливает тяжесть и летальность от сезонного гриппа. Инфекционисты пояснили, что единая прививка не будет хуже, чем две отдельные.

"Вакцинация от гриппа повышает неспецифический иммунитет, который активирует рецепторы, отвечающие за противовирусную работу. А при вакцинации от коронавируса формируется специфический иммунитет, поэтому вакцинация в данный момент, до разработки единой вакцины, нужна и та, и другая", — объяснил инфекционист Евгений Тимаков.