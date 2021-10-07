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Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды

По данным Счётной палаты, вместо уникальных ресурсов нередко используют водопроводную воду со специальным добавками.

6 октября, 23:04

Фото © Кавминкурортресурсы

Счётная палата выявила неэффективное использование лечебных природных ресурсов Кавказских Минеральных Вод. Доклад по итогам проверки АО "Кавминкурортресурсы" и оказался в распоряжении РБК. В нём говорится, что в некоторых случаях местные предприятия продают воду себе в убыток, а санатории заменяют минеральную воду в ваннах на водопроводную.

Из материала следует, что месторождения освоены "Кавминкурортресурсами" лишь на 15%, а потери от самоизливающихся источников значительно превышают объёмы продаж минеральной воды. Уточняется также, что месторождения лечебных грязей освоены менее чем на 1%. Всё это, по мнению аудитора Сергея Мамедова, создаёт риски добычи сверх установленного уровня и занижения базы при расчёте налога на добычу полезных ископаемых. Как выявила проверка, количество отдыхающих растёт, а поставки воды — нет. Многие санатории и пансионаты Кавказа широко используют так называемые заменители.

"Вместо ванн с минеральной водой гостям и жителям Кавминвод отпускаются ванны с водопроводной водой, в которую добавляются различные средства, не обладающие достаточными лечебными и профилактическими свойствами", — цитирует РБК доклад Счётной палаты.

В статье указано, что одна из основных проблем — высокий, под 70%, износ минералопроводов. Больше всего изношены техресурсы Пятигорского месторождения, а землечерпательная машина для добычи лечебной грязи озера Тамбукан имеет износ 100% и "работает на пределе возможности из-за повышения уровня воды в озере". Это, по мнению Счётной палаты, влечёт риски аварийной приостановки. Изменить ситуацию возможно за счёт строительства терм. Но подходящая для создания комплекса площадка на Железноводском месторождении расположена в первой зоне санитарной охраны.

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Ранее Лайф Лайф разбирался, кто сейчас владеет заводом знаменитой минеральной воды "Новотерская", почему он не работает и кому он может в итоге достаться.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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