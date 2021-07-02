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Минералка раздора: Как близкие экс-премьера КЧР положили глаз на завод "Кавминвод" выходцев из "Газпрома"

Лайф разбирался, кто сейчас владеет заводом знаменитой минеральной воды «Новотерская», почему он не работает, и кому он может в итоге достаться.

1 июля, 21:40
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

АО "Кавминводы" — завод, разливающий знаменитую минеральную воду “Новотерская”— с 1 июля приостановил свою работу. Причиной стало длительное ограничение проезда грузового транспорта по улице Бештаугорской в посёлке Новотерский в Минеральных Водах. На складах предприятия есть запасы целебной минералки, но отгрузка и доставка невозможны. Грузовики с водой просто не пропускают на пунктах охраны с железными рамками и шлагбаумами. Установила блокпосты собственник автодороги — Нурет Кайшева — экс-супруга бывшего председателя Правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

© Instagram

© Instagram

Свыше 200 рабочих мест оказались под угрозой. Сотрудники завода даже записали видеообращение к президенту и провели акции протеста. Сразу после этого к ним приехал городской депутат Юрий Зимин. Он осудил несанкционированные митинги и заявил, что речь идет о споре хозяйствующих субъектов, а все работники в случае увольнения, якобы, будут трудоустроены на другое предприятие.

Конфликт между Нурет Кайшевой и производителем “Новотёрской” длится с 2017 года. Тогда она закрыла проезд большегрузного транспорта, и "Кавминводам" пришлось несколько лет использовать легковые машины. Недавно здесь появились блокпосты с охраной.

Юрист «Кавминвод» Руслан Черняев отметил, что по дороге целенаправленно не пропускают только коммерческий транспорт их предприятия, тогда как другие автомобили могут проезжать. Есть подозрения, что Кайшева положила глаз на завод.

Прямо сказать об этом я не могу, потому что мне в лицо никто это не говорил, и какая истинная цель — остается только догадываться, — сказал адвокат.

Как пишут региональные СМИ, незадолго за до начала дорожного конфликта Нурет Кайшева якобы успела стать собственником пансионата, который находится недалеко от завода. А впоследствии она получила в собственность и прилегающую к нему дорогу.

Завод АО "Кавминводы". Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Завод АО "Кавминводы". Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Пока закон встаёт на сторону хозяйки дороги. Согласно судебным базам, первая тяжба между Кайшевой и заводом состоялась в 2018-2019 годах. Истец (“Кавминводы”) просил установить право постоянного ограниченного пользования частью автодороги к санаторию. Ответчиками выступали два ее хозяина: Нурет Кайшева и компания “Санаторий “Минеральные воды-2”. Тогда Фемида встала на сторону производителя минералки и предписала не чинить препятствий в проезде. Но затем серию судебных побед одержала сторона Кайшевой. Последний суд от июня 2021 года об устранении “блокпостов” на дороге производитель минералки тоже проиграл.

© СПАРК

© СПАРК

Вопреки решению суда местные власти постановили убрать заграждение на спорной дороге. Но это временное решение. Окончательно устранить проблем может объездной путь к заводу. Его строительство уже анонсировала Администрация Минераловодского городского округа.

— Уверенности нет, что новый подъездной путь решит проблему. Мы все равно будем упираться в дорогу Кайшевой, и удастся ли установить именно публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества — прим. ред.)— неизвестно, — сказал гендиректор АО «Кавминводы» Василий Евграфьев.

Сторона Кайшевых тоже недавно высказалась. Причем от лица своей бывшей супруги выступил Владимир Кайшев.

— То, что эти пути являются дорогами общего пользования — глупость, не раз доказанная в судах. У нас есть многочисленные постановления о законности приватизации. Эти подъезды были признаны ведомственными дорогами, еще когда этого завода не было и в помине. И закрыть проезд мы имеем полное право, потому что их грузовой автотранспорт наносит вред нашей собственности, — заявил Кайшев. Более того, он уверяет, что строительство завода “Кавминводы” в 90-х годах могло быть незаконным, а минералопровод и скважина, находящиеся сегодня на балансе предприятия, на самом деле принадлежат санаторию.

Кто такие Кайшевы

Согласно базе данных СПАРК, официально Нурет Кайшева не является собственником пансионата. Ранее компанией "Санаторий "Минеральные воды-2" владел некто Сергей Кайшев, сейчас она принадлежит людям с другими фамилиями. Пансионат стабильно убыточен: в среднем минус 10 миллионов каждый год. Зато производитель минералки — АО “Кавминводы” — имеет превосходные финансовые показатели: его ежегодный доход оценивается в 250-330 млн рублей.

Кайшевы хорошо известны в Ставропольском крае. Глава семьи Владимир Кайшев — бывший премьер Карачаево-Черкесии и экс-помощник главы Минсельхоза РФ. Его считают одним из богатейших людей региона. Вот уже шестнадцать лет он возглавляет Союз греческих общественных объединений.

Владимир Кайшев. Фото © ТАСС / Медведева Наталья

Владимир Кайшев. Фото © ТАСС / Медведева Наталья

Формально Владимир Кайшев сейчас контролирует лишь одно крупное предприятие — “Пятигорский молочный комбинат” с оборотом в пять миллиардов рублей. В собственности его брата Юрия Кайшева находится агрофирма “Село имени В.Г Кайшева” с годовой выручкой 800 млн рублей. Его бывшей жене Нурет помимо скандальной дороги принадлежит “Пятигорский ипподром” с доходами в полмиллиарда. Другие ставропольские Кайшевы управляют отелем “Понтос Плаза” в Ессентуках и до недавнего времени владели производством спирта “Казачье” в Черкесске.

В 2019 году следователи арестовали некоего Игоря Кайшева, сотрудника филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках. Его заподозрили в причастности к хищениям газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Основным фигурантами дела являются Рауф и Рауль Арашуковы. Добавим, что глава семейства Владимир Кайшев, вероятно, знаком с Арашуковыми. Он управлял тепличным комбинатом “Южный”, сменив на этом посту Назира Хапсирокова – родственника Рауля Арашукова.

Сын Черномырдина и люди из “Газпрома”

В отличие от "Боржоми", "Нарзана" и "Ессентуков", известных еще с советских времен, "Новотерская целебная" — новичок. В 1995-ом фирма АО "Кавминводы" получила право на разработку Змейкинского месторождения минеральной воды рядом с поселком Новотерский в Ставропольском крае. Первая партия "Новотерской" сошла с конвейера нового завода спустя два года. В нулевых марке удалось завоевать прочные позиции на рынке, на пике она даже входила в топ-5 наряду с Coca-Cola и PepsiCo.

Ещё в 2004 году деловые журналы писали о том, что почти все акционеры "Кавминвод" — якобы выходцы из "Газпрома". Это подтверждается свежей выпиской из ЕГРЮЛ. На 99,97% завод принадлежит примерно в равных долях дюжине человек. Крупнейший пакет контролирует Виктор Щугорев. На сайте "Газпрома" его называют легендарной личностью — на протяжении двух десятилетий возглавлял добычу голубого топлива в Астрахани и был гендиректором местного филиала. В начале года Щугорев отпраздновал 85-летие.

Виктор Щугорев. Фото © ООО «Газпром добыча Астрахань»

Виктор Щугорев. Фото © ООО «Газпром добыча Астрахань»

Меньшим пакетом владеет Владимир Резуненко. Он был членом правления “Газпрома” и в 2003 году вышел на пенсию. Совладельцем производителя “Новотерской” также числится Ольга Гуслистая. Она дочь покойного Николая Гуслистого, долгое время являвшегося зампредом правления по материально-техническому обеспечению в “Газпроме”. Легендарный экс-премьер России Виктор Черномырдин называл Гуслистого своим близким соратником: они вместе осваивали месторождения Западной Сибири. Сам Черномырдин тоже имеет косвенное отношение к “Кабинводам” — небольшим пакетом акций там владеет его сын Андрей, который тоже когда-то был топ-менеджером “Газпрома”.

Андрей Черномырдин. Фото © Wikipedia

Андрей Черномырдин. Фото © Wikipedia

В начале нулевых акционеры со скандалом отстранили от руководства “Кабинводами” прежнего гендиректора Евгения Антонова. Судя по бизнес-реестру, он всегда занимался розливом воды и был единственным, кто не имел никаких связей с “Газпромом”. Сам Антонов говорил о том, что его уволили несправедливо. Деловая пресса писала, что у него случился конфликт с крупнейший акционером — уже упомянутым Виктором Щугоревым.

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