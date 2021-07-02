Минералка раздора: Как близкие экс-премьера КЧР положили глаз на завод "Кавминвод" выходцев из "Газпрома" Лайф разбирался, кто сейчас владеет заводом знаменитой минеральной воды «Новотерская», почему он не работает, и кому он может в итоге достаться. 1 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

АО "Кавминводы" — завод, разливающий знаменитую минеральную воду “Новотерская”— с 1 июля приостановил свою работу. Причиной стало длительное ограничение проезда грузового транспорта по улице Бештаугорской в посёлке Новотерский в Минеральных Водах. На складах предприятия есть запасы целебной минералки, но отгрузка и доставка невозможны. Грузовики с водой просто не пропускают на пунктах охраны с железными рамками и шлагбаумами. Установила блокпосты собственник автодороги — Нурет Кайшева — экс-супруга бывшего председателя Правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Свыше 200 рабочих мест оказались под угрозой. Сотрудники завода даже записали видеообращение к президенту и провели акции протеста. Сразу после этого к ним приехал городской депутат Юрий Зимин. Он осудил несанкционированные митинги и заявил, что речь идет о споре хозяйствующих субъектов, а все работники в случае увольнения, якобы, будут трудоустроены на другое предприятие.

Конфликт между Нурет Кайшевой и производителем “Новотёрской” длится с 2017 года. Тогда она закрыла проезд большегрузного транспорта, и "Кавминводам" пришлось несколько лет использовать легковые машины. Недавно здесь появились блокпосты с охраной.

Юрист «Кавминвод» Руслан Черняев отметил, что по дороге целенаправленно не пропускают только коммерческий транспорт их предприятия, тогда как другие автомобили могут проезжать. Есть подозрения, что Кайшева положила глаз на завод.

— Прямо сказать об этом я не могу, потому что мне в лицо никто это не говорил, и какая истинная цель — остается только догадываться, — сказал адвокат.

Как пишут региональные СМИ, незадолго за до начала дорожного конфликта Нурет Кайшева якобы успела стать собственником пансионата, который находится недалеко от завода. А впоследствии она получила в собственность и прилегающую к нему дорогу.

Завод АО "Кавминводы". Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Пока закон встаёт на сторону хозяйки дороги. Согласно судебным базам, первая тяжба между Кайшевой и заводом состоялась в 2018-2019 годах. Истец (“Кавминводы”) просил установить право постоянного ограниченного пользования частью автодороги к санаторию. Ответчиками выступали два ее хозяина: Нурет Кайшева и компания “Санаторий “Минеральные воды-2”. Тогда Фемида встала на сторону производителя минералки и предписала не чинить препятствий в проезде. Но затем серию судебных побед одержала сторона Кайшевой. Последний суд от июня 2021 года об устранении “блокпостов” на дороге производитель минералки тоже проиграл.

© СПАРК

Вопреки решению суда местные власти постановили убрать заграждение на спорной дороге. Но это временное решение. Окончательно устранить проблем может объездной путь к заводу. Его строительство уже анонсировала Администрация Минераловодского городского округа.

— Уверенности нет, что новый подъездной путь решит проблему. Мы все равно будем упираться в дорогу Кайшевой, и удастся ли установить именно публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества — прим. ред.)— неизвестно, — сказал гендиректор АО «Кавминводы» Василий Евграфьев.

Сторона Кайшевых тоже недавно высказалась. Причем от лица своей бывшей супруги выступил Владимир Кайшев.

— То, что эти пути являются дорогами общего пользования — глупость, не раз доказанная в судах. У нас есть многочисленные постановления о законности приватизации. Эти подъезды были признаны ведомственными дорогами, еще когда этого завода не было и в помине. И закрыть проезд мы имеем полное право, потому что их грузовой автотранспорт наносит вред нашей собственности, — заявил Кайшев. Более того, он уверяет, что строительство завода “Кавминводы” в 90-х годах могло быть незаконным, а минералопровод и скважина, находящиеся сегодня на балансе предприятия, на самом деле принадлежат санаторию.

Кто такие Кайшевы

Согласно базе данных СПАРК, официально Нурет Кайшева не является собственником пансионата. Ранее компанией "Санаторий "Минеральные воды-2" владел некто Сергей Кайшев, сейчас она принадлежит людям с другими фамилиями. Пансионат стабильно убыточен: в среднем минус 10 миллионов каждый год. Зато производитель минералки — АО “Кавминводы” — имеет превосходные финансовые показатели: его ежегодный доход оценивается в 250-330 млн рублей.

Кайшевы хорошо известны в Ставропольском крае. Глава семьи Владимир Кайшев — бывший премьер Карачаево-Черкесии и экс-помощник главы Минсельхоза РФ. Его считают одним из богатейших людей региона. Вот уже шестнадцать лет он возглавляет Союз греческих общественных объединений.

Владимир Кайшев. Фото © ТАСС / Медведева Наталья

Формально Владимир Кайшев сейчас контролирует лишь одно крупное предприятие — “Пятигорский молочный комбинат” с оборотом в пять миллиардов рублей. В собственности его брата Юрия Кайшева находится агрофирма “Село имени В.Г Кайшева” с годовой выручкой 800 млн рублей. Его бывшей жене Нурет помимо скандальной дороги принадлежит “Пятигорский ипподром” с доходами в полмиллиарда. Другие ставропольские Кайшевы управляют отелем “Понтос Плаза” в Ессентуках и до недавнего времени владели производством спирта “Казачье” в Черкесске.

В 2019 году следователи арестовали некоего Игоря Кайшева, сотрудника филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках. Его заподозрили в причастности к хищениям газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Основным фигурантами дела являются Рауф и Рауль Арашуковы. Добавим, что глава семейства Владимир Кайшев, вероятно, знаком с Арашуковыми. Он управлял тепличным комбинатом “Южный”, сменив на этом посту Назира Хапсирокова – родственника Рауля Арашукова.

Сын Черномырдина и люди из “Газпрома”

В отличие от "Боржоми", "Нарзана" и "Ессентуков", известных еще с советских времен, "Новотерская целебная" — новичок. В 1995-ом фирма АО "Кавминводы" получила право на разработку Змейкинского месторождения минеральной воды рядом с поселком Новотерский в Ставропольском крае. Первая партия "Новотерской" сошла с конвейера нового завода спустя два года. В нулевых марке удалось завоевать прочные позиции на рынке, на пике она даже входила в топ-5 наряду с Coca-Cola и PepsiCo.

Ещё в 2004 году деловые журналы писали о том, что почти все акционеры "Кавминвод" — якобы выходцы из "Газпрома". Это подтверждается свежей выпиской из ЕГРЮЛ. На 99,97% завод принадлежит примерно в равных долях дюжине человек. Крупнейший пакет контролирует Виктор Щугорев. На сайте "Газпрома" его называют легендарной личностью — на протяжении двух десятилетий возглавлял добычу голубого топлива в Астрахани и был гендиректором местного филиала. В начале года Щугорев отпраздновал 85-летие.

Меньшим пакетом владеет Владимир Резуненко. Он был членом правления “Газпрома” и в 2003 году вышел на пенсию. Совладельцем производителя “Новотерской” также числится Ольга Гуслистая. Она дочь покойного Николая Гуслистого , долгое время являвшегося зампредом правления по материально-техническому обеспечению в “Газпроме”. Легендарный экс-премьер России Виктор Черномырдин называл Гуслистого своим близким соратником: они вместе осваивали месторождения Западной Сибири. Сам Черномырдин тоже имеет косвенное отношение к “Кабинводам” — небольшим пакетом акций там владеет его сын Андрей, который тоже когда-то был топ-менеджером “Газпрома”.

Андрей Черномырдин. Фото © Wikipedia

В начале нулевых акционеры со скандалом отстранили от руководства “Кабинводами” прежнего гендиректора Евгения Антонова. Судя по бизнес-реестру, он всегда занимался розливом воды и был единственным, кто не имел никаких связей с “Газпромом”. Сам Антонов говорил о том, что его уволили несправедливо. Деловая пресса писала, что у него случился конфликт с крупнейший акционером — уже упомянутым Виктором Щугоревым.