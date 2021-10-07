Шейха Дубая обвинили в попытке взлома телефона бывшей жены через программу Pegasus

Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, и людей из её окружения. К такому выводу пришёл высокий суд Лондона, который занимается делом опеки над детьми из королевской семьи. В постановлении сказано, что шейх использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO.

Как следует из материала агентства Reuters, шейх действовал в рамках "постоянной кампании запугивания и угроз". 1,5 года назад суд пришел к выводу, что Мухаммед похитил двух своих дочерей, жестоко обращался с ними и удерживал их против их воли. По данным СМИ, его приближённые пытались купить особняк рядом с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что заставило "принцессу чувствовать себя не в безопасности". Шейх с постановлением суда не согласился, заявив, что оно было основано на неполноценной картине.

"Я всегда отвергал все обвинения, выдвинутые против меня, и продолжаю это делать", — цитирует Reuters заявление шейха Мохаммеда бен Рашид Аль-Мактума.

72-летний Мохаммед и 47-летняя Хайя были вовлечены в долгую, ожесточенную и дорогостоящую битву за опеку с тех пор, как она сбежала в Великобританию со своими двумя детьми, Джалилой, 13 лет, и Зайедом, 9 лет. Принцесса сказала, что опасается за свою безопасность на фоне подозрений, что у неё был роман с одним из её британских телохранителей.