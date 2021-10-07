МИД заявил о "реальных очертаниях" угрозы превращения космоса в арену конфликтов

Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой. Такое мнение высказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его заявление было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания", — отметил российский дипломат.

Владимир Ермаков подчёркивает, что целый ряд государств — членов ООН сегодня ведут курс на размещение оружия в космосе. Это, по его мнению, делается для военного превосходства.

Дипломат сообщил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращения космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе.