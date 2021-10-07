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МИД заявил о "реальных очертаниях" угрозы превращения космоса в арену конфликтов

Россия намерена вынести на рассмотрение в ООН целый ряд резолюций, призванных не допустить этого.

6 октября, 23:46
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / МИД России

Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой. Такое мнение высказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его заявление было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания", — отметил российский дипломат.

Владимир Ермаков подчёркивает, что целый ряд государств — членов ООН сегодня ведут курс на размещение оружия в космосе. Это, по его мнению, делается для военного превосходства.

Дипломат сообщил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращения космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе.

Лавров заявил, что Россия выступает против гонки вооружений в космосе

Лавров заявил, что Россия выступает против гонки вооружений в космосе

А ранее Лайф рассказывал, что в Министерстве обороны РФ предупредили о начале новой холодной войны. Одновременно с этим появляются принципиально новые виды вооружений, которые меняют расклад сил коренным образом, отметили в ведомстве. Так, вооружённое противоборство проникает во всё новые сферы — космос и киберпространство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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