МИД заявил о "реальных очертаниях" угрозы превращения космоса в арену конфликтов
Россия намерена вынести на рассмотрение в ООН целый ряд резолюций, призванных не допустить этого.
Фото © "ВКонтакте" / МИД России
Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой. Такое мнение высказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его заявление было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.
"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания", — отметил российский дипломат.
Владимир Ермаков подчёркивает, что целый ряд государств — членов ООН сегодня ведут курс на размещение оружия в космосе. Это, по его мнению, делается для военного превосходства.
Дипломат сообщил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращения космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе.
А ранее Лайф рассказывал, что в Министерстве обороны РФ предупредили о начале новой холодной войны. Одновременно с этим появляются принципиально новые виды вооружений, которые меняют расклад сил коренным образом, отметили в ведомстве. Так, вооружённое противоборство проникает во всё новые сферы — космос и киберпространство.
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