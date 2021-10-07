Когда лучше обращаться в банк за кредитом, рассказал финансовый аналитик

Лучше всего оформлять кредит, когда банки закрывают отчётный период. Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. Такой совет дал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Он пояснил, что в это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа.

"Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах", — рассказал Коган в интервью агентству "Прайм".

Эксперт обратил внимание на то, что предварительно необходимо учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам. Она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Также в финансовую подушку безопасности лучше включить оплату как минимум процентной части кредита. Стоит также определить, на что уйдут занятые средства: если всё в порядке с доходом и деньгами, сообразность кредита на краткосрочные цели сомнительна. А вот, к примеру, улучшение жилищных условий, требующее безотлагательного решения, — повод рассмотреть возможность займа.