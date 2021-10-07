СМИ: В России может быть создан Арктический флот ВМФ

В составе Военно-морского флота России может появиться новое соединение — Арктический флот. Его задачей будет обеспечение безопасности Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в военно-морской сфере.

"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что помимо Севморпути Арктический флот будет отвечать за безопасность арктического побережья в зоне ответственности нынешних Северного и Тихоокеанского флотов. Благодаря этому они смогут заняться решением боевых задач по предназначению. Предполагается, что из состава двух этих флотов новый и будет формироваться.