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СМИ: В России может быть создан Арктический флот ВМФ

Он будет отвечать за безопасность Севморпути и побережья, которое сейчас в зоне ответственности двух других флотов.

7 октября, 00:04
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В составе Военно-морского флота России может появиться новое соединение — Арктический флот. Его задачей будет обеспечение безопасности Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в военно-морской сфере.

"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России", — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что помимо Севморпути Арктический флот будет отвечать за безопасность арктического побережья в зоне ответственности нынешних Северного и Тихоокеанского флотов. Благодаря этому они смогут заняться решением боевых задач по предназначению. Предполагается, что из состава двух этих флотов новый и будет формироваться.

Лайф рассказывал, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. По словам главы государства, Россия всё активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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