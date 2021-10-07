СМИ: В России может быть создан Арктический флот ВМФ
Он будет отвечать за безопасность Севморпути и побережья, которое сейчас в зоне ответственности двух других флотов.
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В составе Военно-морского флота России может появиться новое соединение — Арктический флот. Его задачей будет обеспечение безопасности Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в военно-морской сфере.
"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что помимо Севморпути Арктический флот будет отвечать за безопасность арктического побережья в зоне ответственности нынешних Северного и Тихоокеанского флотов. Благодаря этому они смогут заняться решением боевых задач по предназначению. Предполагается, что из состава двух этих флотов новый и будет формироваться.
Лайф рассказывал, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. По словам главы государства, Россия всё активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики.
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