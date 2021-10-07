"Обкалывала себе лицо": Прохор Шаляпин рассказал, как его жена игнорировала первые симптомы CoViD-19
Артист заявил, что они потеряли первую неделю болезни, не обратившись сразу в больницу. Он был первым, кто заметил, что у женщины посинели губы, и вызвал скорую.
Фото © Instagram / Прохор Шаляпин
Российский певец Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних минутах, проведённых с умершей женой из Америки Татьяной Клаудией Дэвис. Ей стало плохо через три дня после свадьбы. Певец говорит, что был в шоке от того, что супруга не берегла себя, даже когда поднялась температура. Вопреки уговорам новоиспечённого мужа она якобы пошла в тренажёрный зал и делала уколы красоты.
"Поначалу мы думали, что её продуло под кондиционером. Но она с температурой пошла в тренажёрный зал, взяла там две тренировки. Я просто кричал: "Таня, ты что!" А на следующий день пошла и обкалывала себе лицо. Когда вернулась, я предложил ей купить тесты на ковид", — рассказал Прохор Шаляпин на передаче Андрея Малахова в эфире телеканала "Россия-1".
Артист поведал, что Татьяна сначала лечилась у частных докторов, которые, по словам Прохора, лишь вытягивали из неё деньги. К примеру, за простую витаминную капельницу ей выкатили счёт на 3,5 тысячи долларов, а в целом она отдала 11 тысяч. Но с каждым днём становилось всё хуже. В итоге, по словам певца, была упущена неделя и, когда вызвали 911, девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии: сатурация была 50, говорит Шаляпин (при норме 95–99%).
"Когда приехала скорая, у жены были синие губы, она задыхалась", — говорит Шаляпин.
Певец рассказал в эфире, что сам делал прививку российским препаратом и, по его словам, именно это его спасло.
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.
Ранее Лайф сообщал о том, что Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном договоре с умершей женой-миллионершей. По словам певца, документ находится в Лас-Вегасе. С его содержанием он якобы знаком очень плохо.
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