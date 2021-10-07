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"Обкалывала себе лицо": Прохор Шаляпин рассказал, как его жена игнорировала первые симптомы CoViD-19

Артист заявил, что они потеряли первую неделю болезни, не обратившись сразу в больницу. Он был первым, кто заметил, что у женщины посинели губы, и вызвал скорую.

7 октября, 01:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прохор Шаляпин </a></p>

Фото © Instagram / Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних минутах, проведённых с умершей женой из Америки Татьяной Клаудией Дэвис. Ей стало плохо через три дня после свадьбы. Певец говорит, что был в шоке от того, что супруга не берегла себя, даже когда поднялась температура. Вопреки уговорам новоиспечённого мужа она якобы пошла в тренажёрный зал и делала уколы красоты.

  • Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних днях и минутах с женой. Кадр из видео © Youtube / Россия 1
    Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних днях и минутах с женой. Кадр из видео © Youtube / Россия 1
  • Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних днях и минутах с женой. Кадр из видео © Youtube / Россия 1
    Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних днях и минутах с женой. Кадр из видео © Youtube / Россия 1

Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних днях и минутах с женой. Кадр из видео © Youtube / Россия 1

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"Поначалу мы думали, что её продуло под кондиционером. Но она с температурой пошла в тренажёрный зал, взяла там две тренировки. Я просто кричал: "Таня, ты что!" А на следующий день пошла и обкалывала себе лицо. Когда вернулась, я предложил ей купить тесты на ковид", — рассказал Прохор Шаляпин на передаче Андрея Малахова в эфире телеканала "Россия-1".

Артист поведал, что Татьяна сначала лечилась у частных докторов, которые, по словам Прохора, лишь вытягивали из неё деньги. К примеру, за простую витаминную капельницу ей выкатили счёт на 3,5 тысячи долларов, а в целом она отдала 11 тысяч. Но с каждым днём становилось всё хуже. В итоге, по словам певца, была упущена неделя и, когда вызвали 911, девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии: сатурация была 50, говорит Шаляпин (при норме 95–99%).

"Когда приехала скорая, у жены были синие губы, она задыхалась", говорит Шаляпин.

Певец рассказал в эфире, что сам делал прививку российским препаратом и, по его словам, именно это его спасло.

Появились пугающие кадры, как скорая увозит измученную жену Шаляпина, которую вскоре погубит CoViD

Появились пугающие кадры, как скорая увозит измученную жену Шаляпина, которую вскоре погубит CoViD

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

Ранее Лайф сообщал о том, что Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном договоре с умершей женой-миллионершей. По словам певца, документ находится в Лас-Вегасе. С его содержанием он якобы знаком очень плохо.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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