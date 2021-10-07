Российский певец Прохор Шаляпин впервые рассказал о последних минутах, проведённых с умершей женой из Америки Татьяной Клаудией Дэвис. Ей стало плохо через три дня после свадьбы. Певец говорит, что был в шоке от того, что супруга не берегла себя, даже когда поднялась температура. Вопреки уговорам новоиспечённого мужа она якобы пошла в тренажёрный зал и делала уколы красоты.





"Поначалу мы думали, что её продуло под кондиционером. Но она с температурой пошла в тренажёрный зал, взяла там две тренировки. Я просто кричал: "Таня, ты что!" А на следующий день пошла и обкалывала себе лицо. Когда вернулась, я предложил ей купить тесты на ковид", — рассказал Прохор Шаляпин на передаче Андрея Малахова в эфире телеканала "Россия-1".

Артист поведал, что Татьяна сначала лечилась у частных докторов, которые, по словам Прохора, лишь вытягивали из неё деньги. К примеру, за простую витаминную капельницу ей выкатили счёт на 3,5 тысячи долларов, а в целом она отдала 11 тысяч. Но с каждым днём становилось всё хуже. В итоге, по словам певца, была упущена неделя и, когда вызвали 911, девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии: сатурация была 50, говорит Шаляпин (при норме 95–99%).

"Когда приехала скорая, у жены были синие губы, она задыхалась", — говорит Шаляпин.

Певец рассказал в эфире, что сам делал прививку российским препаратом и, по его словам, именно это его спасло.

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.