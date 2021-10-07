Хабиб поддержал украинского футболиста, затравленного из-за их совместного фото

Украинский футболист Александр Зинченко получил в свой адрес слова поддержки от российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В "Инстаграме" спортсмен пожелал украинскому коллеге удачи во всём.

"Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится", — написал Хабиб, обращаясь к Зинченко.