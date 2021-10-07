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Хабиб поддержал украинского футболиста, затравленного из-за их совместного фото

Александр Зинченко опубликовал снимок с российским бойцом в "Инстаграме", и на него обрушилась волна критики.

7 октября, 01:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khabib_nurmagomedov</a></p>

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Украинский футболист Александр Зинченко получил в свой адрес слова поддержки от российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В "Инстаграме" спортсмен пожелал украинскому коллеге удачи во всём.

"Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится", — написал Хабиб, обращаясь к Зинченко.

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Ранее Лайф рассказывал, что Зинченко выложил фотографию с Нурмагомедовым, чем вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Его призвали "не зашквариваться" и "иметь уважение к гражданам своей страны".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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