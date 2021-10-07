Хабиб поддержал украинского футболиста, затравленного из-за их совместного фото
Александр Зинченко опубликовал снимок с российским бойцом в "Инстаграме", и на него обрушилась волна критики.
Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov
Украинский футболист Александр Зинченко получил в свой адрес слова поддержки от российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В "Инстаграме" спортсмен пожелал украинскому коллеге удачи во всём.
"Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится", — написал Хабиб, обращаясь к Зинченко.
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Ранее Лайф рассказывал, что Зинченко выложил фотографию с Нурмагомедовым, чем вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Его призвали "не зашквариваться" и "иметь уважение к гражданам своей страны".
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