CNN: Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США

Российские хакеры в последние месяцы якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Отмечается, что группа "российских хакеров" взломала несколько технологических компаний.

"Группа скомпрометировала несколько государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", – приводит CNN слова старшего вице-президента и технического директора фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльза Кармака.