CNN: Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США
По утверждению собеседников телеканала, эта же группировка совершала нападения на американские структуры в 2020 году.
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Российские хакеры в последние месяцы якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Отмечается, что группа "российских хакеров" взломала несколько технологических компаний.
"Группа скомпрометировала несколько государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", – приводит CNN слова старшего вице-президента и технического директора фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльза Кармака.
Отмечается, что под подозрением группировка хакеров, которая якобы причастна к кибератакам на правительственные структуры США в 2020 году. Источник в государственных структурах сказал CNN, что федеральные агентства отслеживают последние действия российских хакеров.
А ранее Лайф рассказывал, что агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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