"Плечо для управления ракетами": Рогозин усмотрел в спутниках Starlink Илона Маска военный потенциал
Глава "Роскосмоса" обратил внимание на обширное финансирование компании SpaceX из американского бюджета.
Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
Американские спутники системы Starlink компании Илона Маска SpaceX могут быть использованы в военных целях. Например, для перенацеливания крылатых ракет в полёте, а также для управления спецназом и агентурной сетью. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он подчеркивает, что в этом году SpaceX получила 900 миллионов долларов из американского бюджета на развёртывание спутниковой системы Starlink. Рогозин обратил внимание на тот факт, что в этих спутниках американские власти очень заинтересованы.
"Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью", - сказал Рогозин в эфире "Первого канала".
Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ заявил о "реальных очертаниях" угрозы превращения космоса в арену конфликтов. Россия намерена вынести на рассмотрение в ООН целый ряд резолюций, призванных не допустить этого.
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