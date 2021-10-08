Американские спутники системы Starlink компании Илона Маска SpaceX могут быть использованы в военных целях. Например, для перенацеливания крылатых ракет в полёте, а также для управления спецназом и агентурной сетью. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он подчеркивает, что в этом году SpaceX получила 900 миллионов долларов из американского бюджета на развёртывание спутниковой системы Starlink. Рогозин обратил внимание на тот факт, что в этих спутниках американские власти очень заинтересованы.

"Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью", - сказал Рогозин в эфире "Первого канала".