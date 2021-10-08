Четырёхкратный призёр конкурса "Мистер Олимпия" найден мёртвым в гостинице
На следующей неделе бодибилдер должен был выступить на очередных соревнованиях, в которых считался фаворитом.
Фото © Instagram / georgep_dabull
Четырёхкратный призёр конкурса "Мистер Олимпия" — бодибилдер Джордж Петерсон — неожиданно скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщила администрация конкурса в социальных сетях.
"Мы с большим сожалением сообщаем о неожиданной кончине Джорджа Петерсона, чемпиона на сцене и за её пределами. Мы выражаем соболезнования его семье и всем, кто уважал и восхищался одним из самых добрых людей, которых мы когда-либо знали", — говорится в сообщении.
Как пишет TMZ Sports, тело спортсмена нашли в гостиничном номере в Орландо. Там Петерсон готовился к очередным соревнованиям в рамках конкурса "Мистер Олимпия". Они должны состояться на следующей неделе, 13 октября.
Тело обнаружил близкий друг Петерсона — Джастин Миллер. Спортсмен лежал на полу лицом вниз в своём номере. Миллер позвонил в службу экстренной помощи, но спасти спортсмена не удалось. Причина смерти пока не раскрывается.
А ранее Лайф рассказывал, что режиссёр фильма "Бумбараш" Николай Рашеев умер на Украине. Мэтру советского кино было 85 лет. Последние два года он почти постоянно болел.
Комментариев: 0