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Четырёхкратный призёр конкурса "Мистер Олимпия" найден мёртвым в гостинице

На следующей неделе бодибилдер должен был выступить на очередных соревнованиях, в которых считался фаворитом.

7 октября, 21:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/georgep_dabull/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">georgep_dabull</a></p>

Фото © Instagram / georgep_dabull

Четырёхкратный призёр конкурса "Мистер Олимпия" — бодибилдер Джордж Петерсон — неожиданно скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщила администрация конкурса в социальных сетях.

"Мы с большим сожалением сообщаем о неожиданной кончине Джорджа Петерсона, чемпиона на сцене и за её пределами. Мы выражаем соболезнования его семье и всем, кто уважал и восхищался одним из самых добрых людей, которых мы когда-либо знали", говорится в сообщении.

Как пишет TMZ Sports, тело спортсмена нашли в гостиничном номере в Орландо. Там Петерсон готовился к очередным соревнованиям в рамках конкурса "Мистер Олимпия". Они должны состояться на следующей неделе, 13 октября.

Тело обнаружил близкий друг Петерсона — Джастин Миллер. Спортсмен лежал на полу лицом вниз в своём номере. Миллер позвонил в службу экстренной помощи, но спасти спортсмена не удалось. Причина смерти пока не раскрывается.

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А ранее Лайф рассказывал, что режиссёр фильма "Бумбараш" Николай Рашеев умер на Украине. Мэтру советского кино было 85 лет. Последние два года он почти постоянно болел.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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