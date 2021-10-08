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Очень много монстров: Вышел русскоязычный трейлер к фильму "Обитель зла: Раккун-Сити"

Судя по трейлеру, в картине сохранены все традиционные атрибуты франшизы: зомби-собаки, много стрельбы и взрывов.

7 октября, 21:27

Кадр из видео © YouTube / SonyPicturesRU

Вышел первый трейлер картины "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке. Его опубликовала компания Sony Pictures на своём канале в YouTube.

По сюжету действия картины будут проходить в городе Раккун-Сити. Именно там когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Город превратился в обитель монстров, а на месте, где работала компания, глубоко под землёй набирает силу великое зло. В российский прокат "Обитель зла: Раккун-Сити" выйдет 2 декабря.

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А ранее Лайф рассказывал о том, что Netflix анонсировала третий сезон "Ведьмака", хоть пока не вышел и второй. Но уже были опубликованы сразу два трейлера этой части.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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