Очень много монстров: Вышел русскоязычный трейлер к фильму "Обитель зла: Раккун-Сити"
Судя по трейлеру, в картине сохранены все традиционные атрибуты франшизы: зомби-собаки, много стрельбы и взрывов.
Кадр из видео © YouTube / SonyPicturesRU
Вышел первый трейлер картины "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке. Его опубликовала компания Sony Pictures на своём канале в YouTube.
По сюжету действия картины будут проходить в городе Раккун-Сити. Именно там когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Город превратился в обитель монстров, а на месте, где работала компания, глубоко под землёй набирает силу великое зло. В российский прокат "Обитель зла: Раккун-Сити" выйдет 2 декабря.
Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью
А ранее Лайф рассказывал о том, что Netflix анонсировала третий сезон "Ведьмака", хоть пока не вышел и второй. Но уже были опубликованы сразу два трейлера этой части.
Комментариев: 0