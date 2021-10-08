Вышел первый трейлер картины "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке. Его опубликовала компания Sony Pictures на своём канале в YouTube.

По сюжету действия картины будут проходить в городе Раккун-Сити. Именно там когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Город превратился в обитель монстров, а на месте, где работала компания, глубоко под землёй набирает силу великое зло. В российский прокат "Обитель зла: Раккун-Сити" выйдет 2 декабря.