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Сервис "Яндекс.Еда" ввёл сбор с пользователей

Сумма будет отличаться от региона к региону. К примеру, в Москве это будет 29 рублей с одного заказа.

7 октября, 21:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пользователи сервиса доставки "Яндекс.Еда" будут оплачивать сервисный сбор с каждого заказа. Об этом сообщают в пресс-службе компании. Нововведение объяснили там желанием поддерживать качество сервиса на должном уровне, а также развивать продукт.

"Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнёров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества", — говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что в Москве сумма сбора составит 29 рублей с заказа. Он будет разным от региона к региону, определяться будет алгоритмом "с учётом ряда параметров".

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А ранее Лайф рассказывал, что в "Яндекс.Картах" появился навигатор для самокатов. Маршруты проходят только по велосипедным дорожкам и тротуарам, по возможности в обход лестниц.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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