Сервис "Яндекс.Еда" ввёл сбор с пользователей

Пользователи сервиса доставки "Яндекс.Еда" будут оплачивать сервисный сбор с каждого заказа. Об этом сообщают в пресс-службе компании. Нововведение объяснили там желанием поддерживать качество сервиса на должном уровне, а также развивать продукт.

"Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнёров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества", — говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что в Москве сумма сбора составит 29 рублей с заказа. Он будет разным от региона к региону, определяться будет алгоритмом "с учётом ряда параметров".