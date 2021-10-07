Time на своей обложке c Цукербергом предложил удалить Facebook

После масштабного сбоя в социальной сети "Фейсбук", а также шквала критики в адрес администрации этой соцсети по теме обращения с пользователями американский журнал Time поместил на обложку своего очередного номера лицо основателя компании Марка Цукерберга.

Поверх фотографии Цукерберга на обложке показано диалоговое окно с вопросом "Удалить "Фейсбук"?". В посвящённой этой теме статье американский бизнесмен и инвестор Роджер Макнами порассуждал о деятельности "Фейсбука". Он поднимает тему о том, что социальная сеть наносит вред детям и ставит прибыль выше безопасности пользователей.