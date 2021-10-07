Time на своей обложке c Цукербергом предложил удалить Facebook
Автор статьи рассуждает о том, какие меры нужно принять, чтобы администрация соцсети иначе относилась к пользователям.
Фото © Time.com
После масштабного сбоя в социальной сети "Фейсбук", а также шквала критики в адрес администрации этой соцсети по теме обращения с пользователями американский журнал Time поместил на обложку своего очередного номера лицо основателя компании Марка Цукерберга.
Поверх фотографии Цукерберга на обложке показано диалоговое окно с вопросом "Удалить "Фейсбук"?". В посвящённой этой теме статье американский бизнесмен и инвестор Роджер Макнами порассуждал о деятельности "Фейсбука". Он поднимает тему о том, что социальная сеть наносит вред детям и ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Автор полагает, что "Фейсбук" "сам себя не исправит", и в качестве решения предлагает три меры: создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились.
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