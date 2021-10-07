Французская армия не нашла признаков присутствия российской ЧВК в Мали

В Мали французскими спецподразделениями, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не найдено признаков присутствия российской частной военной компании. Об этом сообщил официальный представитель Главштаба ВС Франции полковник Паскаль Яни.

"Мы не обнаружили признаки присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали", — приводит ТАСС слова Паскаля Яни.

Франция заявляла активную позицию против заключения контракта переходного правительства Мали с частной военной компанией. Министр вооружённых сил страны Флоранс Парли в конце сентября пригрозила "международной изоляцией" Мали, если там прибегнут к таким услугам.