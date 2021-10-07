Французская армия не нашла признаков присутствия российской ЧВК в Мали
Ранее в Париже предупреждали, что эту страну ждёт "международная изоляция" в случае сотрудничества с военными наёмниками.
Фото © Facebook / Минобороны Франции
В Мали французскими спецподразделениями, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не найдено признаков присутствия российской частной военной компании. Об этом сообщил официальный представитель Главштаба ВС Франции полковник Паскаль Яни.
"Мы не обнаружили признаки присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали", — приводит ТАСС слова Паскаля Яни.
Франция заявляла активную позицию против заключения контракта переходного правительства Мали с частной военной компанией. Министр вооружённых сил страны Флоранс Парли в конце сентября пригрозила "международной изоляцией" Мали, если там прибегнут к таким услугам.
Ранее Лайф рассказывал, что Макрон назвал постыдными слова премьера Мали о Франции. Отвечая на критику, он даже усомнился в легитимности нынешней власти этой африканской страны.
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