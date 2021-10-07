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Французская армия не нашла признаков присутствия российской ЧВК в Мали

Ранее в Париже предупреждали, что эту страну ждёт "международная изоляция" в случае сотрудничества с военными наёмниками.

7 октября, 20:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/armee2terre/photos/a.547614595279830.1073741855.127131997328094/547615085279781" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Франции</a></p>

Фото © Facebook / Минобороны Франции

В Мали французскими спецподразделениями, участвующими в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не найдено признаков присутствия российской частной военной компании. Об этом сообщил официальный представитель Главштаба ВС Франции полковник Паскаль Яни.

"Мы не обнаружили признаки присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали", — приводит ТАСС слова Паскаля Яни.

Франция заявляла активную позицию против заключения контракта переходного правительства Мали с частной военной компанией. Министр вооружённых сил страны Флоранс Парли в конце сентября пригрозила "международной изоляцией" Мали, если там прибегнут к таким услугам.

Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали, заявил Лавров

Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали, заявил Лавров

Ранее Лайф рассказывал, что Макрон назвал постыдными слова премьера Мали о Франции. Отвечая на критику, он даже усомнился в легитимности нынешней власти этой африканской страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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